Yönetim belirlendi

Dış Basın Birliği Genel Kurulu, Birlik lokalinde yapıldı. Başkanlık görevine, NTV Kıbrıs Temsilcisi Selim Sayarı oy birliği ile seçildi.

Dış Basın Birliğinden verilen bilgiye göre, Birlik lokalinde yer alan toplantıda faaliyet ve mali rapor aklandı, tüzükte bazı değişiklikler onaylandı.

Toplantıda başkanlık görevine, tek aday olan Selim Sayarı seçildi.

Sayarı seçilmesinin ardından yaptığı konuşmada, birliğin, insan hakları temelinde özgürlükçü ve çoğulcu demokrasiye inanan; milli, demokratik, laik ve sosyal hukuk devleti anlayışı çerçevesinde, düşünce, iletişim ve basın özgürlüğünü savunan bir mesleki örgütü olduğunu söyledi.

Birliğin, anayasada yer alan “haber alma ve kamuoyunu bilgilendirme” hakkının “hiçbir baskı ve sınırlama olmaksızın” özgürce kullanılabilmesinin yolunu açmak için var olduğunu dile getiren Sayarı: “Meslektaşlarımızın ve onların bağlı bulundukları kurumların hak ve çıkarlarını korumak, meslektaşlarımızın gelişimine katkı sağlamak, onların sosyo ekonomik düzeyinin yükseltilmesine destek olmak öncelikli görevlerimiz arasındadır.” dedi.

Yönetim kurulunda yer alanların isimleri ise şu şekilde açıklandı:

"2.Başkan: Fevzi Tanpınar, Genel Sekreter: Taner Gönül, Dış İlişkiler Sekreteri: Sefa Karahasan, Mali Sekreter: Burhan Canbaz, Eğitim Sekreteri: Onur Evrensel, Örgütlenme Sekreteri: Ömer Bilge, Eş Üyeler: Rıza Açıkgöz, Hüseyin Turan,

Disiplin Kurulu: Akay Cemal, Yurdagül Atun,

Denetleme Kurulu: Emine Sivri Karahan, Didem Gürses, Cem Kar,

Yüksek İstişare Kurulu Üyesi: Mesut Günsev,

Basın Kartı Komisyonu Temsilcisi: Fevzi Tanpınar."