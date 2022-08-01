Kararlı duruş şart

Suna ERDEN

Maliye eski Bakanı Birikim Özgür, Kıbrıs Türk halkını güvenle geleceğe taşıyacak bir ekonomi politikası uygulanmadığını ifade etti. Özgür, uzun yıllar ertelenen reformlar, ihmal edilen mali disiplin gibi etkenlerden dolayı pandemi sonrasında KKTC ekonomisinin yaralarını saramadığını dile getirdi. Özgür, ekonomide iyileştirme yapılabilmesi için bazı adımlar atılması gerektiğini dile getirdi.

Maliye eski Bakanı Serdar Denktaş ise ülkenin ekonomik refaha çıkması için hayat pahalılığının aşağı düşürülmesi için çalışmalar yapılması gerektiğini söyledi. Denktaş, vergi ve fonlarda indirim yapılacak ülkeye sıcak para akışının sağlanabileceğini dile getirdi.

Diyalog’a konuşan Denktaş ve Özgür KKTC ekonomisinin düzlüğe çıkması için önerilerde bulundu.

Özgür: Yaralar sarılamadı

“Şu anda Kıbrıs Türk halkını güvenle geleceğe taşıyacak bir ekonomi politikası uygulandığını söyleyemeyiz” diyen Özgür, “Çok uzun yıllardır ötelenen reform hamleleri ve ihmal edilen mali disiplin anlayışı nedeniyle pandemi sonrasında yaralarını saramayan bir görüntü çiziyoruz. Eski ekonomi modelimizin çizdiği çerçeve içinde çözüm arayışları devam ettiği müddetçe de hızlı bir ekonomik büyüme dönemine girebilmemiz çok kolay görünmüyor” şeklinde konuştu.

Kısa ve orta vadede neler yapılabilir?

Özgür kısa vadede Güney Kıbrıs’tan geçişlerin kolaylaştırılması veya inşaat sektöründe dış talep odaklı sürecin bir süre daha devam etmesinin sağlanması gibi birtakım adımlar atılmasının mümkün olduğunu dile getirdi.

“Ancak esasta bizim temel sorunumuz orta vadeli bir planla geleceği inşa etmiyor oluşumuzdur” diyen Özgür şunları söyledi:

“Bunun için öncelikle siyasal alanda güven telkin edebilecek bir hükümete ihtiyaç vardır. Atanmış ve daha da kötüsü ne yaptığını bilmeyen bir hükümet modeliyle bizim toplumsal seferberlik ilan ederek geleceği planlamamız pek de mümkün görünmüyor. Orta vadede ülkeye para girişini ve altyapı yatırımlarını hızlandıracak, kamusal hizmetlerin kalitesini artıracak kamu-özel işbirliği projeleri başta olmak üzere birtakım yapısal reformların hayata geçirilmesi gerekiyor. Bu kapsamda günübirlik değil orta vadede kamudaki bütçe açığını ve hazinenin devasa boyutlara ulaşan nakit açığı problemini ortadan kaldırabilecek bir maliye politikası izlenmesi şarttır. Demokrasi ve ekonomik gelişim bir kuşun iki kanadı gibidir. Siyasi yapıya güvenin tesis edilmesi yani yasal zeminde gerçekleştirdiğimiz seçimlerin yeniden işlevsellik kazanabilmesi için en doğru mücadele enstrümanı bana göre çağın gerektirdiği ekonomi modelinin halka vaat edilmesidir. Buradan başlanmalı ve rantla özdeş eski ekonomi modelini günün koşullarına göre revize etmek için çok çalışılmalıdır.”

Denktaş: Bir bilene soralım demedikleri sürece…

Maliye eski Bakanlarından Serdar Denktaş şu anda içerisinde bulunulan ekonomik tablonun iç açıcı olmadığını, Türkiye’den kaynak akışı sağlanmadığı takdirde hükümetin yükümlülüklerini yerine getirmekte zorlanacağını dile getirdi.

Denktaş, ülkenin toparlanması için ilk atılması gereken adımın kurumsal hafızayı geri getirmek olduğunu dile getirerek, şöyle devam etti:

“Birkaç ay içerisinde birçok bürokratın yeri değişti. 2-3 ay içerisinde 3 maliye bakanı değişti. Şimdi genç bir isim atandı. Ne kadar yetenekli olursa olsun bir kişi kurumsal hazır olmazsa başarılı olamaz. Kurumsal hafızayı koruyacak düzenlemeler yapıldıktan sonra hayat pahalılığını düşürmenin yolları aranmalı. Aslında öz gelirlerimiz giderlerimiz karşılayabilecek orandadır ancak yeter ki nereye ne kadar harcayacağımızı bilelim. Ülkeye sıcak para akışını sağlamamız gerekiyor. Vergi artırarak değil, vergi ve fonlarda indirim yapılarak bu sağlanabilir.”

Denktaş son olarak, “Bir bilene soralım demedikleri sürece başımız daha çok ağrıyacak” dedi.