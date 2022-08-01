Utanç verici

Ömer KADİROĞLU-Hüseyin ÇİÇEK

Kuzey Kıbrıs’ın hemen tüm bölgelerinde çöp yığınları, hurda araçlar boy gösteriyor. Özellikle Lefkoşa’daki Organize Sanayi bölgesinde tüm kaldırımlar, araçların işgali altında bulunuyor. Fakat bu rezil durumu ne belediye görüyor, ne de Çevre Dairesi…

Çöp yığınlarıyla hurda araçların yol ortasına kadar gelmesi nedeniyle ciddi yangın tehlikesi de bulunuyor. En ufak bir kıvılcım halinde sadece Organize Sanayi bölgesi değil, tüm Lefkoşa’nın alevler altında kalma riski var.

Diyalog muhabirine ulaşan çok sayıda duyarlı vatandaş, yüzlerce insanın geçimini sağladığı, evine ekmek götürdüğü sanayi bölgelerindeki çevre kirliliği ve denetimsizlikten dert yandı.

İş dünyasının kalbi tekliyor

İş yaşamının kalbi olan sanayi bölgelerinde gerek altyapı gerekse çevre temizliği ve düzeni konusunda büyük sıkıntılar yaşanıyor. Yetkililer zaman zaman sanayi bölgelerinin sorunlarını çözeceklerine dair açıklamalar yapsalar da gerekli adımlar atılmıyor. Çözüm üretilmediği için sanayi bölgelerinde hem sorunlar hem de çöpler dağ gibi birikiyor.

Lefkoşa Organize Sanayi Bölgesi’nde oluşan çöp dağlarının yanı sıra kaldırımlar hurda araçların park alanı haline geldi. Çöp yığınları sağlık açısından risk oluştururken, yangın tehlikesini de barındırıyor. Çöplerin yanı sıra kurumuş ve temizlenmeyen otlar da yangın riskini artıyor. Kaldırımların hurda araçlar tarafından işgal edilmesi de çevre düzenini altüst ediyor. Kaldırımların işgal edildiği, çöplerin toplanmadığı ve otların söyleyen sanayi esnafı yetkilileri göreve çağırıyor.

Yine aynı manzara

Gazimağusa Büyük Sanayi bölgesinde de aynı sorun yaşanıyor. Bölgenin birçok yerinde çöp dağları oluşurken, bu durum sanayi esnafı ile vatandaşın tepkisini topluyor.

Diyalog muhabirine konuşan bölge esnafı uzun süredir çöplerin toplanmadığını ve her gün çirkin manzaraya tanık olarak işyerlerine gittiklerini ifade etti.

Temizlik seferberliği başlatılmalı

Dükkan önleri, kaldırımlar ve yol kenarlarına gelişi güzel bırakılan hurda araçların yanında çöp ve moloz yığınlarından şikayet eden vatandaşlar, şunları ifade etti: “Utanç verici bir manzara ile karşı karşıyayız. Çevre kirliliğinin yanında olası bir yangında yüzlerce insanı etkileyecek bir durum var sanayi bölgesinde. Hava sıcaklığını 40 dereceyi aştığı, otların kuruyup tam bir baruta döndüğü bugünlerde ciddi bir tehlike altındayız. Yetkililerin duyarsızlığı felakete davetiye çıkarıyor. Buradaki çevre kirliliğini önlemek sadece belediye veya Çevre Dairesine bırakılırsa bu sorun çözülmez hatta her geçen gün büyüyerek devam eder. Hükümet ve ilgili bakanlıklar da devreye girerek Lefkoşa Sanayi Bölgesinde tam kapsamlı bir temizlik seferberliği başlatmalıdır. Gerekli düzenleme yapıldıktan tehlike oluşturan araçlar, moloz yığınları ve kuru otlar temizlendikten etkin denetim başlamalıdır. Eğer etkin denetim ve çevreyi kirletenlere ağır cezalar yazılırsa işte o zaman çağdaş bir sanayiye bizler de kavuşuruz.”