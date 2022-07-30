Sağlık Bakanlığı "Sen Gelemezsen Biz Geliriz Projesi" çerçevesinde evinden çıkamayan yaşlı hastalara evde sağlık hizmeti programı başlattı.

“Sen Gelemezsen Biz Geliriz” adını taşıyan projeye pilot bölge olarak belirlenen Alsancak Çağlayan bölgesinden başlandı.

Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ Altuğra, pilot bölgedeki ilk uygulamayı yerinde inceleyerek vatandaşların beklentilerini dinledi.

Proje kapsamında yaşlı hastalara genel sağlık kontrolü, şeker ve tansiyon ölçümleri yapıldı.

Projeyle ilgili olarak basına açıklama yapan Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ Altuğra şunları kaydetti,

“Sağlık Bakanlığı olarak ‘Sen Gelemezsen Biz Geliriz’ adlı proje kapsamında ilk pilot çalışmayı Alsancak Çağlayan Mahallesi Muhtarı Nureddin Salcı ve Lapta Sağlık Merkezi Hekimlerimiz Dt. Dilek Büyük ve Dr. Sena Emral ile başlatıyoruz.

Muhtarımız tarafından bizlere isimleri bildirilen ve evden çıkamadığı için sağlık hizmetine ulaşamayan yaşlı 10 vatandaşımızın bugün evde hekim muayeneleri ve gerekli tetkikleri başlatılmıştır. Bu projeyi düzenli olarak belirli aralıklarla tüm bölgelerimize yaygınlaştırmayı hedefliyoruz.

Gençlik denen yaşam evresinde onlar bizlere baktı, şimdi de sıra bizde.”

Büyük: Proje mutluluk verici

Lapta Sağlık Merkezi Sorumlu Hekimi Dt. Dilek Büyük, Sağlık Bakanlığı'nın uygulamaya koyduğu projenin kendilerini çok mutlu ettiğini, Lapta Sağlık Merkezi olarak her zaman her yerde hizmete hazır olduklarını, yaşlıların baş tacı olduklarını vurguladı.

Alsancak Çağlayan Muhtarı Nureddin Salcı da proje karşısında duyduğu mutluluğu ifade etti.