Ülkede Turizm üzerine konuşacak bir şey var mı ?

Büyük bir çelişki içerisine girmemek elde değil. Devleti yöneten ve turizmin gemisinin başında olanlar kamuoyuna hiçbir açıklamada bulunmuyor.

İnanın " Kuzey Kıbrıs Cruise gemileri ile dolacak" açıklamalarını bile arar olduk çünkü bir şeyler doğru olsa da, yanlış olsa da açıklanıyordu . Hiçbir üst düzey yöneticiden plan ,program , proje , icraat anlamında hiç bir açıklama yok. Var da ben mi duymuyorum, sanmıyorum. Bir zamanlar gururla övündüğümüz havamız artık maalesef kara duman, temizliği ve maviliği ile göz kamaştıran denizlerimiz pis , çevremiz hiç olmadığı kadar kirletilmiş durumda. Tek övüneceğimiz bir şey kaldı " Eğlence sektörü gırla " yani St.Tropez , Mikonos clubları adeta bizi taklit ediyor ,biz onları değil.

Yapılan başarılar ,bin bir zorlukla getirilen turistler sadece özel sektör başarısı ve çabası . Turizm'de konuşacak çok bir şey kalmaz iken de dünyaya çeviriyoruz tüm radarlarımızı.

En azından dünyada neler oluyor, turizm ve seyahat endüstrisi, konaklama dünyası , gizemli gastronomi dinamizmi ne boyutta bakıyor ve araştırıyoruz. Ancak ülke adına gerçek olan iki durum var. Birincisi; ya ülkenin turizm sektörü bizim için değerini yitirdi veya ikinci olarak konuşmuyoruz çünkü yapılan bir şey yok. Gerçekten de tüm samimiyet ve yüreğimle söylüyorum ki, turizmde doğru icraatlar ortaya konulsun en fazla ben alkışlayacağım. Ama bu benim ve sektör beklentileri an itibariyle ne yazık ki boşa çıkmış durumda.

Plan , program , proje , icraat ve Türkiye

Turizm adına Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, ”Ağustos ve Temmuz’da rekor sayı bekliyoruz. Ana destinasyonlar 2019 rakamlarını yakalayacak. Türkiye bundan sonra rekor kıra kıra gidecek” dedi. Turizmin her yıl rekor kırarak devam edeceğini, bu yıl 2019 rakamlarının yakalanacağını savunan Bakan Ersoy Avrupa’nın önemli şehirlerinde tekrardan tur operatörleri kurulacağını belirterek "Önümüzdeki sene Avrupa destinasyonlarında Türkiye kökenli yabancı bayraklı tur operatörleri olacak” dedi.

Önümüzdeki sene Avrupa destinasyonlarında Türkiye kökenli yabancı bayraklı tur operatörleri olacak. Tur operatörlerini cesaretlendirdik, yurtdışında markalar satın aldılar, iki charter havayolu kuruldu, İngiltere ve İskandinavya'dan turist getirecekler.2022 yılı için 42 milyon turist ve 35 milyar dolar gelir hedefini güncelledik. Artık kriz dönemlerinde Türkiye hedeflerini aşağı yönlü revize etmeyecek tam tersine yukarı gitmek için çalışacağız. Yeni yılsonu hedefimizi, bütün bu yaptığımız çalışmalar sonunda ziyaretçi sayısında 42 milyonu 47 milyona, 35 milyar dolar gelir hedefimizi de 37 milyar dolara yükselttik.

Noktasına, virgülüne dokunmadan yazdığım yukarıdaki açıklamaları TC Kültür ve Turizm Bakanı Sn Mehmet Ersoy yaptı.

Dikkat edin ,kimse neden turist başına düşen gelir bin Amerikan Dolarının altında ( dünya standartı ) kaldı diye sorgulamıyor , neden daha kaliteli turist gelmiyor demiyor , sadece pandeminin ekonomik yaralarından kurtulmaya çalışan Anavatan Türkiye ortaya bir plan program ve proje dahilinde bir icraat ortaya koyuyor.

Daha fazla teknik konulara girmeden kıssadan hisse çıkarmak adına , bugünkü yazımı sonlandırıyorum.

Turizm Hayattır.