Farklı bir çözüm önerisi

Hür-İş Federasyonu Başkanı Ahmet Serdaroğlu, açlık sınırının altında kalan asgari ücretliye verilemeyen hayat pahalılığı farkının devlet tarafından ödenmesini talep etti.

Yazılı açıklama yapan Serdaroğlu, asgari ücretin vergiden muaf olmasını sağlayacak yasal düzenlemenin de derhal yapılması gerektiğini belirtti.

Serdaroğlu, “Asgari ücretliyi açlığa mahkum ettiğiniz yetmezmiş gibi bir de sanki çok para alıyorlarmış gibi vergiye tabi olmasını sağladınız. Zamanında almadığınız tedbirlerden dolayı, asgari ücretli şu anda vergiye tabidir. Süratli bir şekilde asgari ücreti vergiden muaf olacak şekilde hemen yasayı düzenlemeniz gereklidir. Bunu dikkate almadığınız sürece olacaklardan biz sorumlu değiliz.” ifadelerini kullandı.

"Devlet, maaş desteği yapmalıdır"

Serdaroğlu, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Diğer yandan açlık sınırının altında bırakarak açlığa mahkum ettiğiniz asgari ücretliye eline geçecek şekilde maaş desteği yapılması lazımdır. Bunun emekçinin hesabına yatırılması gerekir. Madem ki işverenin ödeyemeyeceğini söylüyorsunuz, diğer yandan da bu insanların geçinemeyeceğini biliyorsunuz ve söylüyorsunuz, bu söyleminde samimi olduğunuzu ispatlayın. Veremediğiniz hayat pahalılığının farkını asgari ücretliye devlet olarak sizin tamamlamanız gerekir. Hür-İş Federasyonu olarak bunu asgari ücrete geçimini sağlayan emekçilere adına hükümetten talep ediyoruz.”

Prim destekleri gözden geçirilsin

İşverene yapılan ve ağustos sonuna kadar devam edecek sigorta prim desteğine de dikkat çeken Serdaroğlu, “ İşverene yapılan prim desteğinin ağustos ayını dahi beklemeden tekrardan gözden geçirilmesini istiyoruz. Bu devletin ihtiyaçlı ya da ihtiyaçsız ayrımı yapmadan prim desteği dağıtma lüksü yoktur.” dedi.



Özkızan: Komisyon lağvedilmeli

Bağımsızlık Yolu Genel Sekreteri Celal Özkızan, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun lağvedilmesi, asgari ücretin en düşük kamu maaşına endekslenmesi gerektiğini kaydetti.

Özkızan, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda özel sektör patronlarını temsilen bulunan İşverenler Sendikası Başkan Yardımcısı Metin Arhun’un sözlerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Özkızan yaptığı yazılı açıklamada, özel sektör çalışanlarının düşük maaşa ve güvencesiz bir biçimde çalıştırıldığı yetmiyormuş gibi, artık açıktan hakarete ve alaya da maruz kaldıklarını savundu.

Özkızan, Özelde Sendikalaşma Yasasını, servet vergisi önerisini Meclise sunmadığı, asgari ücretin en düşük kamu maaşına endekslenmesi için mücadele vermediği gerekçesiyle CTP'yi eleştirdi.

Özkızan, “Bağımsızlık Yolu olarak, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun lağvedilmesini ve asgari ücretin en düşük kamu maaşına endekslenmesini, bugüne kadar hiç bedel ödememiş ultra zenginlere servet vergisi uygulanmasını, 10 kişiden fazla işçi çalıştıran iş yerlerinde sendikasız çalıştırılmanın yas0aklanmasını yıllardır söylüyoruz yine tekrarlamanın vaktidir” dedi.

