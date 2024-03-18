Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da, kıskançlık krizine giren Emrah Er’in sevgilisini önce darp ettiği, ardından hakaretler yağdırdığı öne sürüldü. Şikayet üzerine tutuklanan zanlı dün mahkemeye çıkarıldı. Zanlının sevgilisini “seni gebertirim” diyerek tehdit ettiği belirtildi.

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis, zanlının 15 Mart 2024 tarihinde ikametgâhı içerisinde, başka erkeklerle konuştuğu gerekçesiyle sevgilisi P.K.’yi göğsünden iterek darp ettiğini, ardından “hadi git, bir daha da yoluma çıkma seni gebertirim” diyerek tehdit ettiğini açıkladı. Polis, zanlının şikayet üzerine tutuklanarak, hakkında soruşturma başlatıldığını söyledi.

Gerekli ifadelerin alındığını, soruşturmanın tamamlandığını bildiren polis, mahkemeden uygun teminat talep etti. Mahkeme, zanlının 10 bin nakdi kefalet ödemesi ve 2 kefilin, 100’er bin TL şahsi kefalet senedi imza etmesi şartıyla serbest bırakılmasına emir verdi.