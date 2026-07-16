Seracılara eğitim verildi

Tarım Dairesi Müdürlüğü, bilinçli ve sürdürülebilir tarımsal üretimin yaygınlaştırılması amacıyla üreticilere yönelik eğitim çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Zirai Mücadele ve Karantina Şubesi tarafından Gazimağusa'nın Maraş bölgesinde Seracılar Birliği üyelerine yönelik bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Toplantıda güvenilir gıda üretimi, bitki sağlığı, bitki koruma ürünlerinin doğru kullanımı ve üretim sezonunda karşılaşılan hastalık ile zararlılar konusunda üreticilere kapsamlı bilgiler aktarıldı.

Tarım Dairesi'nden yapılan açıklamaya göre; toplantıda bilinçli üretim uygulamalarının önemi üzerinde durulurken, doğru bitki koruma ürününün doğru zamanda ve uygun dozda kullanılmasının hem ürün kalitesini artırdığı hem de insan ve çevre sağlığının korunmasına katkı sağladığı vurgulandı.

Üreticilere ayrıca Tarım Dairesi Müdürlüğü'nün resmi internet sitesinde yayımlanan bitkisel hastalık ve zararlılara yönelik bitki koruma ürünleri tavsiye listelerinin nasıl kullanılacağı konusunda bilgi verildi. Toplantıda, üretim sezonunda seralarda karşılaşılan güncel hastalık ve zararlı sorunları da değerlendirilerek, üreticilerin soruları yanıtlandı.

