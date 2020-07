Serdar Denktaş bağımsız aday!

Demokrat Parti (DP) Lefkoşa Milletvekili Serdar Denktaş, 11 Ekim’de yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçiminde bağımsız aday olacağını açıkladı.

Denktaş bugün Grand Pasha Lefkoşa Otel’de basın toplantısı düzenleyerek adaylığını duyurdu. Eski DP Genel Başkanı da olan Denktaş'a basın toplantısında, eşi Müge Denktaş eşlik etti.

26 Nisan’da yapılması planlanan ancak pandemi nedeniyle ertelenen seçimlerde aday olmayacağını açıkladığını ancak o günden bugüne kadar değişen ortam ve koşulları da değerlendirerek bu görüşünü değiştirdiğini söyleyen Denktaş, “Ve altını çizerek açıklıyorum ki 11 Ekim 2020’de yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olarak karşınıza çıkacağım.” dedi.

Denktaş, yeni, heyecan verici, uygulandığı zaman oyun değiştirecek önemde ve mevcut gidişatın yönünü değiştirebilecek nitelikte bir manifesto ile halkın karşısına çıkacağını söyledi.

Kıbrıs sorununda halkın çözüm istencini hiçbir şartla sadece federal çözüm modeline esir etmeyeceğini kaydeden Denktaş, “Boş umut pompalamadan ancak umudun kaybolmasını engelleyecek girişimlerle, adamızdaki ve bölgemizdeki çıkarlarımızı koruyarak uluslararası arenada hak ettiğimiz yere ulaşmak için çalışacağım.” diye konuştu.

“KKTC vatandaşlarını bölerek değil birleştirerek, ancak farklılıklarını korumalarına saygı göstererek, siyasal tarihimizde yeni bir sayfanın açılması için öncülük yapmak için aday oluyorum.” diyen Denktaş, kendisi için Kıbrıs Türk siyasi tarihinin hem bir varoluş hem de bir demokrasi mücadelesi tarihi olduğunu belirtti.

“CUMHURBAŞKANLIĞI MAKAMI SPEKÜLASYONLAR SONUNDA KAZANILACAK BİR MAKAM DEĞİL”

Denktaş, konuşmasına tüm halkın Kurban Bayramı’nı kutlayarak başladı ve COVID 19 pandemisine karşı bayramda daha da dikkatli olunması ve önlemlere uyulması çağrısında bulundu.

Denktaş, 28 Ocak tarihinde yaptığı yazılı açıklama ile geçtiğimiz nisan ayında yapılması planlanan Cumhurbaşkanlığı seçimlerine aday olmayacağımı kamuoyuna duyurduğunu anımsatarak, şöyle konuştu:

“O gün yaptığım açıklamada ‘önümüzdeki süreçte KKTC Cumhurbaşkanlığına talip olan tüm adayların düşüncelerini, programlarını, vizyonları takip edeceğimi, Kıbrıs Türk halkının çok büyük bir bölümümün de paylaştığına inandığım vizyonuma sahip adaylara her türlü desteği verebileceğimi de’ açıklamıştım.

Yani daha o zamanlardan başlayan ve 4’lü koalisyonun sonlanmasıyla devam eden hükümet modelleriyle ilgili siyasi manipülasyonların, spekülasyonların içinde yer almayacağımı, KKTC Cumhurbaşkanlığı makamının bu tür spekülasyonlar sonunda kazanılacak bir makam olmadığını vurgulamıştım.”

“KURUCU CUMHURBAŞKANININ OĞLUYUM… ONUN BANA BIRAKTIĞI SİYASİ MİRASI HAR VURUP HARMAN SAVURMA LÜKSÜM YOKTUR”

Ocak ayında aday olmayacağını açıklarken, söylediği başka şeyler de bulunduğunu hatırlatan Denktaş, “Ben Kurucu Cumhurbaşkanının oğluyum. İnandığım doğrular için zaman zaman onunla dahi ters düşmüş olsam da, onun bana bıraktığı siyasi mirası har vurup harman savurma lüksüm yoktur. Bu siyasi miras öylesine sorumluluk gerektirir ki bazen atmak istediğiniz adımları da atamazsınız.” dedi.

Serdar Denktaş, şubat ayında nisan seçimlerinde aday olmamaya karar verirken bu siyasi mirasın olgunluğuyla, federal çözüm modeli de dahil olmak üzere, farklı çözüm modellerini tartışma kapasitesine sahip, KKTC halkına liderlik yapabilecek potansiyel adayların ortaya çıkabileceğini düşünerek kararını verdiğini belirtti.

Denktaş, “Geniş vizyona sahip potansiyel adayların alabilecekleri oyları bölerek, yıllardır bir çıkmaz sokak işlevi gören bütünlüklü federal çözüm müzakere sürecine kendini mahkûm etmiş adaylara istemeyerek de olsa dolaylı olarak destek vermemek için adaylıktan geri adım atmıştım” dedi.

“BUGÜN ÖNÜMDE DURAN TABLO KISIR”

Denktaş, şöyle devam etti:

“Ancak bugün itibarıyla önümde duran tablo KKTC siyasetinin üretemeyen, yaratıcı fikirlere açık olmayan, içinde bulunulan durumu, yani statükoları korumak içgüdüsüyle hareket eden, halka hiçbir umut vaat edemeyen, geleceğimizle ilgili hiçbir hedef taşımayan, heyecan uyandıramayan, klişeleşmiş sloganlar etrafında dönüp duran kısır siyaset alan aktörlerinin parti çıkarları doğrultusunda davranmaya devam ettiklerini gözlemlemekteyim”

“CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMLERİNDE ADAYIM”

KKTC Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin milletvekilliği genel seçimlerinden çok farklı sonuçlar doğuran seçimler olduğunu söyleyen Denktaş, KKTC seçmeninin bilinçli olduğunu, genel seçimlerde partisine sahip çıkarak oy verdiğini ama cumhurbaşkanlığı seçimlerinde siyasi çıkarların sadece bireysel değil toplumsal olduğunu da bildiğini kaydetti.

Denktaş, “Bu nedenle aday olmayacağımı açıkladığım kararımı o günden bugüne kadar değişen ortam ve koşulları da değerlendirerek değiştirmiş durumdayım. Ve altını çizerek açıklıyorum ki 11 Ekim 2020’de yapılacak Cumhurbaşkanlığı Seçimlerinde aday olarak karşınıza çıkacağım.” dedi.

“MEVCUT GİDİŞATIN YÖNÜNÜ DEĞİŞTİREBİLECEK NİTELİKTE BİR MANİFESTO İLE HALKIN KARŞISINA ÇIKACAĞIM”

Propaganda sürecinde vizyonu ve manifestosunu paylaşacağını dile getiren Denktaş, “Sizi temin ederim ortaya çıkacak vizyon ve fikirler, sıradan, slogana dayalı ve uygulanamaz olduğu halde ezberden ortaya konan şeyler olmayacaktır. Yeni, heyecan verici, uygulandığı zaman oyun değiştirecek önemde ve mevcut gidişatın yönünü değiştirebilecek nitelikte bir manifesto ile halkın karşısına çıkacağım.” ifadelerini kullandı.

KIBRIS SORUNU

Denktaş, Kıbrıs sorununa yönelik düşüncelerine ilişkin şunları söyledi:

“Tek taraflı adımların atılabileceği, parça parça çözümlerin uygulamaya konacağı, ülkedeki halklar arasındaki huzur ve güveni yeniden tesis etmek ve ülkemizi uluslararası topluluğa dahil edecek siyasal bir çözüme ulaşabilmek için, sadece BM’nin veya AB’nin dürtmeleriyle yürüyecek bir müzakere sürecine bel bağlamadan, ama onu da bir kenara itmeden; ‘ülkemizde barış dünyada barış’ ilkesine sarılarak, Türkiye ile tam bir iş birliği içinde, siyasal eşitliğimizi koruyacak bir çözüm modeline ulaşmak için çaba sarf etmek gerekir.

Halkımızın çözüm istencini hiçbir şartla sadece federal çözüm modeline esir etmeyeceğim. Boş umut pompalamadan ancak umudun kaybolmasını engelleyecek girişimlerle, adamızdaki ve bölgemizdeki çıkarlarımızı koruyarak uluslararası arenada hak ettiğimiz yere ulaşmak için çalışacağım.

Çözümü engelleyen tarafın Güney komşularımız olduğu gerçeği ortada dururken ben halkımıza iki toplumlu iki kesimli federasyona ulaşma vaadinde bulunacak değilim.

Geleceğe umutla bakan, bugünü güven içinde yaşayan, her gün daha fazla demokrasi, her gün daha fazla insan hakları, daha adil bir toplum istencini ortaya koyan Kıbrıs Türk halkının Cumhurbaşkanı olmak ve bugünden daha iyi bir geleceğe halkımızı taşımak için aday oluyorum.”

“SİYASAL TARİHİMİZDE YENİ BİR SAYFANIN AÇILMASINA ÖNCÜLÜK YAPMAK İÇİN ADAY OLUYORUM”

“KKTC vatandaşlarını bölerek değil birleştirerek, ancak farklılıklarını korumalarına saygı göstererek, siyasal tarihimizde yeni bir sayfanın açılmasına öncülük yapmak için aday oluyorum.” diyen Denktaş, kendisi için Kıbrıs Türk siyasi tarihinin hem bir varoluş hem de bir demokrasi mücadelesi tarihi olduğunu belirtti.

Kıbrıs Türk siyasetine bugüne kadar yön veren iki ana akımın bu mücadelelerden ya sadece birine ya da sadece diğerine sahip çıktığını söyleyen Denktaş, “Kıbrıs Türk halkının adamız üzerinde tarihi bir aktör, bir özne olduğunu bilmeden inkar etmişler, halkı kutuplaştırmışlardır. Ben karşınıza, birleştirici, tarihimizi yeniden yorumlayarak hem varoluş hem de demokrasi mücadelemize sahip çıkmak isteyen bir aday olarak geliyorum.” dedi.

Herhangi bir kesimin, zümrenin veya tarafın adayı olarak değil, ülkenin bütününün Cumhurbaşkanı adayı olarak seçildikten sonra da her kesimle saygın, samimi bir ilişki kurarak, KKTC’ye yeni bir soluk katacağını söyleyen Denktaş, “Bu görevi yürütebileceğime olan inancım tamdır” diye konuştu.

Denktaş, “Kıbrıs Türk halkı içinde bulunduğumuz bu zor süreçte, beni bu makama layık görmesi halinde canla başla, her tarafla ve her kesimle bozulmuş olan ilişkileri yeniden toparlamak ilk ve en önemli misyonum olacaktır.” ifadelerini kullandı.

“EKİMDE DEĞİL GELECEK NİSANDA YAPILMASI EN DOĞRUSU”

Soruları yanıtlayan Denktaş, tüm dünyada salgının devam ettiğini, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin 11 Ekim’de değil gelecek yıl Nisan ayında yapılmasının en doğrusu olduğunu düşündüğünü söyledi.

Serdar Denktaş, mevcut durumu göz önünde bulundurduğunda hangi adaya oy vereceği konusunda tatmin olmadığını, “keşke aday olsaydım” demek istemediğini, halkın bütününe güvenerek aday olduğunu kaydetti.

Kıbrıs sorununa çözüm noktasında federasyona karşı olmadığını, o kapıyı kapatmadığını ve reddetmediğini söyleyen Denktaş, Annan Planı ve Cenevre sürecini reddeden tarafın Güney Kıbrıs olduğunu, sadece bu modele mahkummuş gibi davranmanın güney Kıbrıs’ın elini güçlendirdiğini belirtti. Denktaş, parça parça, adım adım tek taraflı kararların uygulamaya konabileceğini söyleyerek, daha önce sınır kapıları ve MaroNitler konusunda bu adımları attıklarını kaydetti.

“BÖLMEK DEĞİL ALTERNATİF SUNMAK”

Cumhurbaşkanlığı adaylığının hükümet ile ilişkilendirilmemesi gerektiğini, adaylığının hükümet ile ilgili olmadığını belirten Denktaş, aday olmaktaki amacının bölmek değil bir alternatif sunmak olduğunu söyledi.