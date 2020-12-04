Sevenleri üzgün

Ulusal Birlik Partisi (UBP) ve Cumhuriyetçi Türk Partisi’nden (CTP) Girne Milletvekilliği yapmış aynı zamanda Çocuk Hastalıkları Uzman Dr. Gülboy Beydağlı 72 yaşında hayatını kaybetti.

Uzun süredir Güney Kıbrıs’ta tedavi gören Gülboy Beydağlı, evli ve 3 çocuk babasıydı.

Meclis Başkan Yardımcılığı da yapan Beydağlı dün Karaoğlanoğlu Camisi’nde kılınan öğle namazının ardından toprağa verildi.

1948 yılında Limasol’da doğan Beydağlı, 1975 yılında Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nden mezun oldu. Beydağlı, 1998 Genel Seçimlerinde UBP’den Girne Milletvekili seçildi. 14 Aralık 2003’te yeniden milletvekili seçilen Beydağlı, 2006’daki ara seçimlerde CTP’den aday olup, kazandı.

Beydağlı, Ekim 2007-Şubat 2008 tarihleri arasında Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcılığı görevinde bulundu.

Uluçay, Beydağlı’nın vefatı nedeniyle mesaj yayımladı

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, eski Meclis Başkan Yardımcılarından Gülboy Beydağlı’nın vefatı nedeniyle mesaj yayımladı.

Ülkeye önemli hizmetlerde bulunan Beydağlı’yı yitirmenin derin üzüntüsü içerisinde olduğunu ifade eden Uluçay, mesajında şunları kaydetti:

“1998 yılında aktif siyasete milletvekili olarak adım atmış, 2007 – 2008 yılları arasında ise Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcılığı görevini yerini getirmiş Dr. Gülboy Beydağlı’nın anısı önünde saygıyla eğiliyorum. Kendisine Allah’tan rahmet, kederli ailesine ve yakınlarına sabır ve başsağlığı dileklerimi sunuyorum.”