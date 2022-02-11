Sevenleri üzgündü

Hüseyin ÇİÇEK - Ömer KADİROĞLU

Girne’ye bağlı Çatalköy’de, uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitiren iş adamı Halil Falyalı, dün köyü olan Kumyalı’da, yüzlerce kişinin katıldığı cenaze töreniyle toprağa verildi. Öğle namazı sonrasında düzenlenen cenaze törenine Falyalı’nın ailesi, yakınları ve personelinin yanı sıra, Cumhuriyet Meclisi Geçici Başkanı Ünal Üstel, Başbakan Faiz Sucuoğlu, Belediye Başkanları, bazı bakanlar, milletvekilleri, siyasiler ve çok sayıda seveni katıldı.

Evinde de tören yapıldı

Falyalı'nın naaşı sabah saatlerinde YDÜ Hastanesi morgundan alındıktan sonra Çatalköy'deki evine götürüldü. Burada yapılan törenin ardından yaklaşık 800 araçlık konvoy yola çıkarak Falyalı'nın Kumyalı'daki çiftliğine gitti. Çiftlikte düzenlenen törenin ardından Falyalı, Kumyalı Cami'nde düzenlenen törenle son yolcuğuna uğurlandı.

Tabutu bayraklarla örtüldü

Falyalı’nın tabutu bir dönem başkanlığını yaptığı Mağusa Türk Gücü bayrağı ile Türkiye ve KKTC bayraklarıyla örtüldü. Cenaze namazının ardından Falyalı, Kumyalı kabristanlığında toprağa verildi.

“Çocukların bana emanet”

Falyalı’nın, KKTC ile Mağusa Türk Gücü bayrağına sarılı tabutu Kumyalı Camii’ne getirilmesinin ardından yakınları tabutun başında gözyaşı döktü. Tabuta sarılan Falyalı’nın acılı annesi, “Çocukların bana emanet annem” diyerek gözyaşı döktü.

Yaptığı hayır işleri ile anılacak

Cenazeye katılan bölge sakinleri ise “Yardımsever bir insanı kaybettik, yaptığı hayır işleri ile hatırlanacak ve yardımı dokunan herkesin duaları ile sonsuza dek yaşayacak” şeklinde konuştu. Falyalı’nın cenazesi öğle namazının ardından, gözyaşları ve dualar eşliğinde Kumyalı köy mezarlığında defnedildi.

Güncelleme Tarihi: 11 Şubat 2022, 03:12