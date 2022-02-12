Ortak tatbikat ‘Talos 2022’

Fransız donanmasına bağlı ‘Charles De Gaulle’ gemisinden kalkan ‘Rafale’ tipi savaş uçaklarının iki günden beri Rum hava sahasında uçuş yaptığı bildirildi.

Alithia gazetesinin “Rafale’ler İle Hava Savunma Provası… Charles De Gaule Uçak Gemisinden Kalkıyorlar” başlıklı haberine göre, Fransız savaş uçakları, RMMO personelinin gerçek şartlar altında eğitim ve uzmanlık kazanması maksadıyla bugün ve yarın aynı şekilde uçacak. Charles De Gaule’ün ise Şubat ayı sonunda Limasol limanına demirlemesi bekleniyor.

Rum Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Güney Kıbrıs’ın kara bölümleri ve hava sahası içerisinde gerçekleştirilen “bu eğitim faaliyetinin” Fransa ile yaptıkları savunma işbirliği programının uygulanması kapsamında, Fransız savaş uçakların yaptığı uçuşların da Rum-Fransız ortak hava tatbikatı hazırlıkları çerçevesinde yapıldığı belirtildi.

Güney Kıbrıs ile Fransa 14 Şubat Pazartesi günü icra edecekleri “TALOS 2022” kod isimli ortak hava deniz tatbikatı çerçevesinde Rafale savaş uçakları hedeflere sanal atışlar yapacak, RMMO hava savunma sistemlerinin tepkisi sınanacak. İlk başta tatbikat bugün için planlanmıştı.