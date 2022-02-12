İşbirliği ele alındı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Mahalli İdareler Koordinatörü Bülent Akköse, İskele Belediyesi Başkanı Hasan Sadıkoğlu’nu ziyaret etti.

Açıklamaya göre, İskele Belediyesi Kültür-Sanat ve Dış İlişkiler Danışmanı Özlem Kadirağa’nın da eşlik ettiği görüşmede, İBB ile İskele Belediyesi arasında nasıl bir işbirliği yapılabileceği konusu masaya yatırıldı.

Başkan Sadıkoğlu, görüşmedeki konuşmasında nazik ziyaretlerinden dolayı İBB Mahalli İdareler Koordinatörü Akköse’ye teşekkür etti; Akköse aracılığı ile Anavatan Türkiye’ye selam ve saygılarını iletti.

Koordinatör Akköse ise, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile İskele Belediyesi’nin kardeş şehri Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün’ün selamlarını iletti ve belediyeleri ziyaretlerindeki ana amacın belediyelerin imkan ve kabiliyetlerini, durumlarını, borç bütçe gibi verilerini not etmek olduğunu, yapacakları yardımları adil bir şekilde yapmayı amaçladıklarını söyledi.

Karavezirler memnun oldu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Mahalli İdareler Koordinatörü Bülent Akköse ve Mahalli İdareler Koordinatör Yardımcısı İsmail Karabulut, Değirmenlik Belediye Başkanı Ali Karavezirler’i ziyaret etti.

Açıklamaya göre, belediye çalışmaları konusunda karşılıklı görüş alışverişinde bulunan Akköse ve Karavezirler, ilerleyen zamanlarda İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Değirmenlik Belediyesi arasında yapılabilecek projelerle ilgili de fikir teatisinde bulundu.

Karavezirler, ziyaretten mutluluk duyduğunu belirtti.