Üstel: Dürüst bir insandı

Kıbrıs Cumhuriyeti Temsilciler Meclisi'nde Milletvekilliği görevi yapan ve önceki gün yaşamını yitiren Ahmet Aziz Altay için dün Cumhuriyet Meclisi bahçesinde tören düzenlendi.

Törene; Cumhuriyet Meclisi geçici Başkanı Ünal Üstel, Başbakan Faiz Sucuoğlu, Yüksek Mahkeme Başkanı Narin Ferdi Şefik, bazı bakan ve milletvekilleri, ailesi, sevenleri katıldı.

Cumhuriyet Meclisi geçici Başkanı Ünal Üstel ile TMT Mücahitler Derneği Başkanı Yılmaz Bora’nın konuşma yaptığı törene, Covid 19 rahatsızlığı nedeniyle katılamayan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar mesaj göndererek, Altay’a rahmet, ailesine başsağlığı diledi.

Cumhuriyet Meclisi geçici Başkanı Ünal Üstel, ülkenin çok önemli bir değerini daha kaybettiğini, Altay’ın ülkesi için çeşitli kademelerde görev almış, çalışkan, dürüst ve iyi bir insan olduğunu belirtti.

Altay’ın Kıbrıs Türk toplumunda hukuk camiasında az insanın yetiştiği bir dönemde azmi ve kararlığı ile önce iyi bir eğitim sonrasında avukatlıktan başlayarak Yüksek Mahkeme Yargıçlığına kadar yükseldiğini söyleyen Üstel, bu mücadelesiyle genç hukukçulara örnek olduğunu söyledi.

Altay’a Allahtan rahmet, kederli ailesine ve tüm sevenlerine sabır ve başsağlığı dileyen Üstel, “Altay’ın anısı her zaman bizimle olacak” dedi.

Bora: Baf Serdarı olarak görev yaptı

TMT Mücahitler Derneği Başkanı Yılmaz Bora, direnişin sembolü olan TMT’nin Baf sancağında zor yıllarda Baf Serdarı olarak görev yapan Altay’ın, Kıbrıs Türk halkına büyük hizmetlerinin geçtiğini belirtti.

Bora, bölgede azınlıkta bulunan Kıbrıs Türk halkının can ve mal güvenliğini sağlayan Altay’ın, o bölgedeki Kıbrıs Türklerini toplu katliamdan kurtardığını vurguladı.

Serdarlığın, ağır ve büyük sorumluluk gerektiren bir görev olduğunu dile getiren Bora, “Serdarlar, mücadele tarihinin simge taşları olmuştur” diye konuştu.