‘Olay başka yöne çekilmesin’

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, CNN Türk canlı yayında Halil Falyalı cinayeti konusunda kendisine yöneltilen soruları yanıtladı. Tatar, özellikle bazı web sitelerini uyarırken, olayın başka yöne çekilmemesini istedi.

Tatar özetle şöyle dedi:

“Olayı başka yöne çekmek, burayı daha da karıştırmak doğru değil.

Böyle olayları başka farklı yerlere çekmek ve burayı daha da karıştırmak, buradaki halkın moralini bozmak, buradaki devletin kutsallığını ve bu kadar ödenen bedellerle oluşturulan bu doğu Akdeniz’deki Türk devletinde bir zafiyet varmış gibi göstermek beni çok üzer, çok yaralar.

Şimdi bakıyorum çeşitli web siteleri vardır çoğu kendine göre ahkam keser.”