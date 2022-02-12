Yüzde 100 zam

Türkiye’de 14 Şubat Sevgililer Günü'nün yaklaşmasıyla birlikte gül başta olmak üzere çiçeklerin fiyatları arttı. Kayseri’de çiçekçilik yapan Mehmet Bener, “Fiyat artışlarından dolayı bizde güle zam yapmak zorunda kaldık” dedi.

14 Şubat Sevgililer Günü'nün yaklaşmasıyla birlikte çiçekçilerde yoğunluk başladı. Bununla birlikte birlikte çiçek fiyatlarında da artış yaşandı.

Geçen yıl 14 Şubat Sevgililer Günü'nde 15 TL'ye satılan güller yüzde yüz oranında artarak, 30 TL oldu. Gül fiyatlarının 30 TL'den başlayıp, 50 TL'ye kadar değişiklik gösterdiğini söyleyen çiçekçi Mehmet Bener şu değerlendirmelerde bulundu:

“14 Şubat yaklaşırken, hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Kırmızı gül, beyaz gül, orkide, antoryum, lale, solmayan gül ve kutuda çiçeklerimiz ile tüm Kayseri halkına hizmet etmeye devam ediyoruz.

Bizim halkımız genel olarak işleri son güne bırakmayı seviyor. Ancak biz şimdiden siparişlerimizi almaya başladık. Kırmızı güller aşkı ve sevgiyi simgelediği için her zaman sevgililer gününde revaçta oluyor. Kırmızı gülün tek olarak paketli fiyatı 30 TL olacak.

Genel olarak her şeyde biraz artış olduğu için bizde maalesef güle zam yapma zorunda kaldık. 30 TL'den başlayan gül fiyatlarımız 50 TL'ye kadar çıkabiliyor. İthal olarak Ekvatorda ve Hollanda da yetişen ürünlerimiz var. Bu ürünlerimizde 1. sınıf ürünler olduğu için onları da 50 TL'den satışa sunuyoruz.”

Bener, Buket fiyatlarının 100 TL'den başladığını ve müşterilerin isteğine göre bin TL'ye kadar değişiklik gösterdiğini kaydetti.

Güncelleme Tarihi: 12 Şubat 2022, 07:15