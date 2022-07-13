‘Kalması sakıncalıydı’

Kuzey Kıbrıs’ta geçtiğimiz cumartesi günü gözaltına alındıktan sınır dışı edilerek Ankara’ya gönderilen Mark Dauglas Buddle ülkesi Avusturalya’ya teslim edilecek. Mark Dauglas Buddle’ın bir yıl süreyle KKTC’de yüksek gelire bağlı ikamet izni ile kaldığı belirtildi.

Mark Buddle hakkında açıklama yapan İçişleri Bakanlığı “11 Ağustos 2021 tarihinden itibaren KKTC’de yüksek gelire bağlı ikamet izni ile kalmakta olan Avustralya vatandaşı Mark Douglas Buddle’ın Polis Genel Müdürlüğü’müz tarafından yapılan araştırma sonucunda kamu güvenliği açısından sakıncalı olduğu anlaşılmıştır” denildi.

Kamu güvenliği için gerekliydi

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 8 Temmuz 2022 tarihinde hakkında deport kararı verilen Buddle’ın, 10 Temmuz 2022 tarihinde iki polis subayı nezaretinde, Ankara’ya götürüldüğü ve Türkiye Cumhuriyeti yetkili makamlarına teslim edildiği belirtildi.

İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklama şu şekilde:

"İçişleri Bakanlığı olarak ülke güvenliği ve asayişin sağlanması adına Polis Genel Müdürlüğü’müz ile başlatmış olduğumuz muhaceret çalışmaları sonucunda, kısa sürede ülkede izinsiz, suça karışmış veya kamu güvenliği açısından sakıncalı yabancı kişilerin tespiti ve deport edilmeleri ile ilgili adımlar atılmış, ülke güvenliği, halkımızın huzuru için çalışmaların devam edeceği kamuoyuna duyurulmuştu.

11 Ağustos 2021 tarihinden itibaren KKTC’de yüksek gelire bağlı ikamet izni ile kalmakta olan Avustralya vatandaşı Mark Douglas Buddle’ın Polis Genel Müdürlüğü’müz tarafından yapılan araştırma sonucunda kamu güvenliği açısından sakıncalı olduğu anlaşılmıştır.

Polis Genel Müdürlüğümüzün, Mark Douglas Buddle hakkında bakanlığımıza yazmış olduğu raporunda, ilgili kişinin kamu huzuru ve güvenliği açısından sakıncalı olduğu açıkça belirtilmiştir.

KKTC güvenlik güçlerinin raporu doğrultusunda, İçişleri Bakanımız Ziya Öztürkler’in talimatıyla, halkımızın huzur ve güvenliği açısından sakıncalı bulunan Mark Douglas Buddle hakkında 8 Temmuz Cuma günü deport kararı alınmıştır. Bakanlığımız tarafından 8 Temmuz Cuma günü deport kararı verilen söz konusu şahıs, 10 Temmuz 2022 tarihinde Polis Genel Müdürlüğü’müzün görevlendirdiği iki polis subayı nezaretinde, PC 1884 sefer sayılı uçakla Ankara’ya götürülmüş, burada Türkiye Cumhuriyeti yetkili makamlarına teslim edilmiştir. KKTC’den deport edilen Mark Douglas Buddle’ın Ankara’da kendi ülkesine iadesi için yasal işlemleri devam etmektedir.”



Güncelleme Tarihi: 13 Temmuz 2022, 10:55