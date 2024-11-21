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Seyahat bütçesi 11 milyon TL

Cumhurbaşkanı Tatar’ın Ocak’tan bugüne 25 kez yurt dışına gitmesi eleştiri konusu oldu

Seyahat bütçesi 11 milyon TL
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Suna ERDEN

   Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın Ocak ayından bugüne kadar 25 kez yurt dışına gitmesi eleştiri konusu oldu. Cumhurbaşkanlığı’nın 2024 bütçesinde yurtdışı geçici görev yollukları kalemi 3 milyon 900 bin TL olarak belirlenmişti. Yetmeyince tadil edilip 6 milyon 400 bine çıktı.
2025 yılı için öngörülen miktar ise 11 milyon lira.
   CTP Milletvekili Sıla Usar İncirli, Cumhurbaşkanlığı bütçesinin meclis komitesinde görüşülmesi sırasında, yurt dışı gezileriyle ilgili detayları inceleyerek, bunları kamuoyu ile paylaştı.
   İncirli, Tatar’ın yurt dışı gezilerini şöyle sıraladı:
 4 Ocak (Ankara), 17 Ocak (Trabzon), 12 Şubat (Kahramanmaraş, Gaziantep), 19 Şubat (Ankara), 29 Şubat (Antalya, Berlin), 16 Mart (İstanbul), 20 Mart (İstanbul), 3 Nisan (Washington, New York), 2 Mayıs (Gambiya), 21 Mayıs (Avustralya), 3 Haziran (İstanbul), 12 Haziran (Isparta), 27 Haziran (İngiltere), 4 Temmuz (Azerbaycan), 23 Temmuz (İstanbul), 20 Ağustos (Ankara), 27 Ağustos (İstanbul), 9 Eylül (İngiltere), 21 Eylül (New York), 8 Ekim (Ankara, Samsun, Trabzon), 14 Ekim (New York), 26 Ekim (İstanbul, Ankara), 4 Kasım (Kırgızistan), 7 Kasım (Samsun), 20 Kasım (Belçika).”

Güncelleme Tarihi: 21 Kasım 2024, 10:06
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YORUMLAR
Doğru Söz
Doğru Söz - 3 saat Önce

Bunu sadece RTE değil Türkiyenin her yerindeki AKP ( Asrın Kazık Partisi) ve MeHaPe maskaraları maskara gibi kullanıyor. Bundan başka dünyada hangi Cunhurbaşkanı Sansun, Trabzon, Gaziantep gibi sehirkere gider? Hiç. Zaten bu adam Cumhurbaşkanı degil ki. Adam atama. Atayanlara hızmetle ömür tüketiyor.

Hasan yakut
Hasan yakut - 2 dakika Önce

Seyahat hastasi bu adam gezilerinin paralarini kendi ödesinYagmaya,son

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