Okul hayatı bitti

Gönyeli bölgesinde taşkınlık yaptığı ve çevreyi rahatsız ettiği gerekçesiyle tutuklanarak götürüldüğü karakolda da rahat durmayıp, biri kadın iki polis memurunu darp eden üniversite son sınıf öğrencisi Nijerya uyruklu Terhide Caleb Tondo hakkındaki dava dün karara bağlandı.

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi, sanığı 18 ay hapse mahkum etti. Son 10 aydır cezaevinde yargılanmayı bekleyen sanık, 8 ay sonra tahliye olacak ancak direkt ülkeden ihraç edilecek.

Sanık hakkında verilen kararı okuyan yargıç, olayın 17 Ocak 2024 tarihinde meydana geldiğini söyledi.

Yargıç, sanığın saat 21.10 sıralarında çevreye rahatsızlık verdiği gerekçesiyle tutuklanıp, Gönyeli karakoluna götürüldüğünü belirtti.

Yargıç, sanığın yasal işlemler için fotoğrafı çekildiği sırada polis memuru H.D.Ö.'yü (E-27) elleri ile göğsünden geriye doğru ittirerek, yere düşmesini sağladığını açıkladı.

Yargıç, sanığın kendisini tutmaya çalışan, kadın polis memuru B.S.'nin ise eline tekme atıp, sağ orta parmağının kırılmasına neden olduğunu belirtti. Sanığın polisi darp, görevinden men, vahim zarar suçlarından yargılandığını belirterek, tüm davalardan mahkum ettiklerini açıkladı.

Vahim zarar suçunun 7 yıl hapis öngördüğünü ifade eden yargıç, sanığın kamu görevi yapan ve güvenliği sağlamakla yükümlü olan polislere karşı suç işlemiş olmasını ağırlaştırıcı etken olarak değerlendirdiklerini kaydetti.

Sanığın avukatının beyanlarına değinen yargıç, ayrımcılığa uğradığını ve haksız yere tutuklandığını düşündüğü için söz konusu suçları işlediğini söylediğini ifade etti. Yargıç, “Eğer haksızlığa uğradığını düşündüyse mahkemelere başvurmalıydı” dedi.

Suçun vahameti ortadan kalkmaz

Yargıç, sanık avukatının bir başka beyanında müvekkilinin öğrenci olduğunu, son senesinde suç işlediğini, hapis cezası alması halinde ihraç edileceğini, hem sanığın hem de ailesinin mağdur olacağını söylediğini aktardı.

Ağır ceza yargıcı, sanığın ihraç edilecek olmasının suçun vahametini ortadan kaldırmayacağını, ayrıca ihraç kararıyla ilgili yargıya başvurabileceğini belirtti.

Yargıç, sanığın 10 aydır hükümsüz tutuklu olduğunu, müştekileri tazmin ettiğini, sabıkasız olduğunu belirterek, bu hususların hafifletici etken olduğunu belirtti.

Tüm olguları değerlendirdiklerini kaydeden yargıç, sanığı 18 ay hapse mahkum ettiklerini açıkladı.