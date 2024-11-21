135'i sürat suçu

Lefkoşa ve İskele Polis Müdürlükleri’nin sorumluluk alanlarında önceki gece eş zamanlı asayiş ve trafik denetimleri yapıldı.

Trafik denetimlerinde 66 araç trafikten men edilirken, toplam 499 araç sürücüsü ceza aldı. Rapor edilen araç sürücülerinin 135'i süratten yazıldı.

Lefkoşa’daki trafik denetimlerde 47 araç trafikten men edilirken, 329 araç sürücüsüne ise çeşitli trafik suçlarından yazıldı.

Rapor edilen sürücülerin 51’i yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, biri sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanmak, 29’u sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 12’si emniyet kemeri takmadan araç kullanmak, 41’i seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, 8’i sigortasız araç kullanmak, ve 6’sı elektrikli scooterlerin kullanım kurallarına uymamaktan ceza aldı.

İskele’de trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde de 19 araç trafikten men edilirken 170 araç sürücüsü çeşitli trafik suçlarından ceza aldı.

Ceza alan araç sürücülerinin 84’ü yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 2’si alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 9’u sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 5’i emniyet kemeri takmadan araç kullanmak, 17’si seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmaktan rapor edildi.



Güncelleme Tarihi: 21 Kasım 2024, 10:04