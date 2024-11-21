Ömer KADİROĞLU

Kıbrıs Türk Sanayi Odası (KTSO) ve Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası (KTEZO), “üretimde yaşanan sıkıntılara duyarsızlaştığı” gerekçesiyle hükümeti protesto için dün eylem yaptı.

Eylem, çok zor koşullar altında ayakta durmakta zorlanan sanayicilerin ve her geçen gün kapanma hızı artan esnaf ve zanaatkârların sesini duyurmak adına “Nesli Tükeniyor!” sloganı ile düzenlendi.

Eski Kıbrıs Türk Hava Yolları’ndan düdük çalarak Başbakanlık’a yürüyen eylemciler, “Tükenmek değil, üretmek istiyoruz.” şeklinde sloganlar attı.

Eylemciler, “Üreten bitmesin”, “Üreten batıyor, hükümet bakıyor”, “İşimize, mesleğimize, ülkemize sahip çıkıyoruz”, “Tükenmek değil, üretmek istiyoruz”, “Neslimiz tükenmesin” ve "Üreten bitmesin, çocuklarımız göç etmesin” ifadelerini içeren pankart ve dövizler de taşıdı.

Başbakanlık kavşağında eylem öncesinde bazı yerli üretim ürünleri vatandaşlara ücretsiz dağıtıldı.

Eylemde, KTSO Başkanı Ali Kamacıoğlu, KTEZO Başkanı Mehmet Ali Ardıç ve KTEZO Genel Koordinatörü Hürrem Tulga, birer konuşma yaptı.

KTSO Başkanı Ali Kamacıoğlu, “Bugün Kıbrıs Türk üretimi ben olmaktan çıkıp, biz oldu. Bugün aslında bizim için en değerli şey, biz olmaktı. Hiçbir zaman sanayicinin evinden, fabrikasından çıkıp yollara dökülme diye bir niyeti olmamıştır.” ifadelerini kullandı.

Kendilerini yönetenlerden sanayicinin, üreticinin ve esnafın sorunlarına çözüm bulmasını istediklerini kaydeden Kamacıoğlu, dertlerine sahip çıkılmasını talep etti.

KTEZO Başkanı Mehmet Ali Ardıç da, “Biz bu ülkede varız, var olacağız.” diyerek bugün bir kıvılcımın yakıldığını dile getirdi.

KTEZO Genel Koordinatörü Hürrem Tulga ise Kıbrıs Türk Sanayi Odası ile Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası’nın meşaleyi yaktığını kaydetti.