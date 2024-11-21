Üstel katılmadı

Cumhuriyet Meclisi Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi, bugün 1 milyar 969 milyon 523 bin TL olarak öngörülen Başbakanlık bütçesi ile bir milyar 936 milyon 92 bin TL olarak öngörülen Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı bütçelerini ele aldı.

Resmiye Eroğlu Canaltay başkanlığında toplanan komite toplantısına, Meclis Başkanı Ziya Öztürkler de katıldı. Toplantı öncesi komite üyeleri ile milletvekillerine Lefkoşa Maratonu kayıt numaraları da verildi.

Başbakanlık bütçesinin görüşüldüğü komite toplantısında Başbakanlık Müsteşarı Hüseyin Cahitoğlu yer aldı.

Cumhuriyet Meclisi Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi, bir milyar 969 milyon 523 bin TL olarak öngörülen Başbakanlık oy çokluğuyla kabul etti.

Görüşmede ilk sözü CTP Lefke Milletvekili Salahi Şahiner aldı. Bütçeye yönelik madde madde değerlendirmelerde bulunan ve sorular soran Şahiner, Kıb-Tek başta olmak üzere Başbakanlığa bağlı kurumların bütçe kalemlerini ele aldı.

CTP Lefkoşa Milletvekili Devrim Barçın da, bütçenin komiteye eksik gönderildiğini ifade ederek, Başbakanlığın Kıb-Tek’in bütçesini ısrarla yasaya rağmen komiteye getirmediğini, bütçenin kamuoyundan gizlendiğini savundu. Barçın, Kıb-Tek bütçesinin komiteye sunulmasını istedi.

Şahali’den Üstel eleştirisi

CTP Gazimağusu Milletvekili Erkut Şahali de konuşmasında, Başbakan Ünal Üstel’in komite toplantısında yer almamasının eleştirerek, bunun ciddi bir sorun olduğunu çünkü burada konuşulanların adrese ulaştığından emin olmadığından belirtti.

Siyasetin bürokrasiyle karşı karşıya gelmesinin doğru olmadığını kaydederek, Yüksek Mahkeme başkanının katıldığı komite toplantısında milletvekili olan Başbakanın yer almamasının doğru olmadığını ifade eden Şahali, genel kurulda tutumunun daha sert olacağını ve bütçeyi bürokratlarla tartışamayacağını söyledi.

Özuslu: Siyasetçilerle tartışmayı tercih ederim

CTP Lefkoşa Milletvekili Sami Özuslu da, bütçeyi bürokratlarla değil siyasetçilerle tartışmayı tercih ettiklerini söyledi. Kamudaki verimsizliği ve eksiklikleri siyasilerle tartışmaları gerektiğini vurgulayan Özuslu, “külliyeye” giden kaynakları ve ödenen kira bedellerinin ne olduğunu konuşmaları gerektiğini söyledi.

BRT’de suç işleniyor

BRT’de de saatlik ödemelerle suç işlenerek, işçi çalıştırıldığını savunan Özuslu, devlet yapısı bozularak, devlet hafızasının kaybedildiğini iddia etti. Kamunun yönetilebilirlikten çıktığı eleştirisinde bulunan Özuslu, tüm bunlardan dolayı bu bütçeyi görüşmek, konuşmak istemediğini söyledi.

CTP Lefkoşa Milletvekili Sıla Usar İncirli de, aslında odadaki herkesin, ülkedeki diğer insanlar gibi sorun ve sıkıntıların farkında olduğunu belirterek, tarihi bir bütçe açığıyla karşı karşıya olduklarına işaret etti.

BRT bütçesinin yüzde 98.5'i maaşlara gidiyor

Başbakanlığın oy çokluğuyla kabul edilen bir milyar 969 milyon 523 bin TL’lik bütçesinin ardından ara veren komite, saat 15.15'te bir milyar 661 milyon 500 bin TL’lik Bayrak Radyo Televizyon Kurumu (BRTK) 2025 bütçesini oy çokluğuyla onayladı.

Başbakanlık Müsteşarı Hüseyin Cahitoğlu, BRTK Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Tokel ve BRT’den çalışanların da yer aldığı toplantıda, CTP milletvekilleri konuşma yaptı.

Tokel, BRT bütçesinin yüzde 98.5'inin maaşlara, transferlere ve sabit giderlere gittiği bilgisini de verdi.

