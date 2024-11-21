Finansmanı AB’den

Avrupa Birliği (AB) tarafından finanse edilen ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) tarafından uygulanan Yerel Altyapı Hizmetleri projesi kapsamında, Lefkoşa'da iki ve Girne'de bir okula çok amaçlı spor tesisi kuruldu.

AB Bilgi Merkezi tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, AB’nin düzenlediği "Bilimle Daha İleri" laboratuvar yarışmasını kazanan okullara verdiği ödüllerin bir parçası olan bu tesisler ile ve KKTC’deki eğitim altyapısını güçlendirmek ve kalkınmayı desteklemek amaçlanıyor.

KKTC’deki okullarda AB tarafından finanse edilen bilim laboratuvarlarında yenilikçi bilim deneylerini teşvik etmek amacıyla AB Bilgi Merkezi tarafından düzenlenen yarışmada ödül kazanan okullar; lise kategorisinde Türk Maarif Koleji, ortaokul kategorisinde Oğuz Veli Ortaokulu, meslek lisesi kategorisinde Atatürk Meslek Lisesi ve ilkokul kategorisinde Serhatköy İlkokulu oldu.

İlk üç okuldaki tesisler tamamlanarak açılışları yapılırken Serhatköy İlkokulu için çok amaçlı tesis inşaatı sürüyor ve tamamlandığında açılışı yapılacak.

Tesislerin tamamlanması vesilesiyle dün Girne’deki Oğuz Veli Okulu’nda bir etkinlik düzenlendi.

