Lefkoşa’da gece yarısı 20 yaşındaki öğrenci kızın evine girerek, cinsel tacizde bulunan Sudanlı Mohamed Malik İbrahim Saeed, olaydan 10 gün sonra tutuklanarak, dün mahkemeye çıkarıldı.

Zanlı hakkında 2 gün ek süre talep edilirken, duruşmada suçunu kabul ettiği, ifadesinde “Çok alkollüydüm, ne yaptığımı hatırlamıyorum ”dediği açıklandı.

Soruşturmayı yürüten polis, olayın 10 Kasım 2024 tarihinde saat 03.00 raddelerinde meydana geldiğini söyledi. Polis, zanlı Saeed'in Küçük Kaymaklı’da yaşayan Ç.Ö.’nün

ikametgahına izinsiz olarak girerek mülküne tecavüz ettikten sonra yatak odası içerisinde uyuduğu esnada üzerine çıkıp ellerini tutmaya çalışarak, cinsel saldırıda bulunduğunu açıkladı.

Polis, zanlının akabinde ikametgahtan ayrıldığını Ç.Ö.’nün yapmış olduğu şikayetin hemen ardından soruşturma başlatıldığını söyledi. Polis memuru, Lefkoşa Adli Şube ve Lefkoşa Cürümleri Önleme şubesinin olay bölgesindeki Kent Güvenlik kameraları ve bölgedeki kameraları inceleyerek zanlının izine rastlandığını belirtti.

Polis, zanlının 19 Kasım 2024 tarihinde Gönyeli bölgesinde bulunan ikametgahında tespit edilerek mahkeme emri gereği tutuklandığını söyledi.

Polis, zanlının ikametgahında yapılan aramada olay günü giymiş olduğu kıyafetlerin tespit edilerek emare olarak alındığını açıkladı.

Polis, zanlının suçunu kabul ettiğini, ifadesinde çok alkollü olduğunu, nereye ve kimin evine girdiğini ve neden girdiğini hatırlamadığını, olayın farkında olmadığını söylediğini aktardı.

Soruşturmanın devam ettiğini, incelenecek olan kamera görüntüleri ve alınacak ifadeler olduğunu, ayrıca zanlının ülkedeki yasal statüsünün araştırılacağını belirten polis, 2 gün ek süre istedi.

Mahkeme talebi kabul etti.