Sıra patronda

Suna ERDEN

Lefkoşa’ya bağlı Türkeli bölgesinde önceki gün gerçekleştirilen Emek Operasyonunda tutuklanan Letonya uyruklu Alekses Taovikinenws, Vikilias Sinkecisk ve Andrejs Taovikinens dün sabah mahkemeye çıkarılarak, 3 gün ek süre alındı.

Toplam 512 gram uyuşturucunun ele geçirildiği operasyonla ilgili detaylar aktarılırken, Güney Kıbrıs’ta yaşayan 3 zanlının, Telegram isimli uygulama üzerinden aldıkları uyuşturucu siparişlerini kuzeye getirdikleri, belli noktalara bıraktıkları, daha sonra alıcıya konum attıkları bilgisi elde edildi.

Zanlıların 5 Kasım 2024 tarihinde Girne’de Gaymak Operasyonunda ele geçirilen 400 gram kokaini getiren şahıslar olduğu da açıklandı.

Kaçmaya çalıştılar

Soruşturmayı yürüten polis, 19 Kasım 2024 tarihinde, Türkeli köyünde, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü Ekipleri tarafından gerçekleştirilen "Emek Operasyonu" kapsamında, Alekses Taovikinens’in kullanımında, Vikilias Sinkecisk ve Andrejs Taovikinens’in yolcu olarak bulundukları aracın durdurulduğunu, zanlıların kaçmaya çalışırken, makul kuvvet kullanılarak, tutuklandıklarını söyledi.

Polis, yapılan aramada aracın arka koltuğunda küçük bahçe kürekleri içerisinde 5 ayrı vakumlu naylonda 140 gram hintkeneviri, 4 ayrı vakumlu naylonda 240 gram sentetik cannabionid ve küçük bahçe kürekleri bulunarak, emare alındığını belirtti.

Polis, zanlılardan temin edilen ifadeler ışığında uyuşturucu maddeleri aynı gün Güney Kıbrıs’tan ithal ettiklerini, 120 gram bonzaiyi bir şahsın alması için Lefkoşa’nın Ortaköy bölgesindeki yol kenarında bir ağacın altına gizlediklerini söylediklerini açıkladı. Polis, Alekses Taovikinens’in gösterimiyle uyuşturucunun bulunup emare alındığını söyledi.

Polis, yine Alekses Taovikinens’in 18 Kasım’da güneyden ithal ettikleri 12 gram kokain türü uyuşturucu maddeyi Lefkoşa Küçük Sanayi bölgesinde bir şahsın alması için toprak alana gömdüklerini söylediğini açıkladı.

Polis, 12 gram kokainin de bulunarak emare alındığını, böylelikle toplam 512 gram uyuşturucu ele geçirilmiş olduğunu kaydetti.

400 gram kokain getirdiler

Polis memuru, zanlıların 5 Kasım’da Girne’de gerçekleştirilen ve 400 gram kokainin ele geçirildiği Gaymak Operasyonuyla bağlantılarının tespit edildiğini söyledi. Polis, zanlıların 400 gram kokaini güneyden ithal edip, tanımadıkları şahısların alması için ağaç altına bıraktıklarını tespit ettiklerini açıkladı.

Polis memuru, soruşturmanın yeni başladığını, aranan şahıslar olduğunu, zanlıların Letonya vatandaşı olduğunu ve güneyde yaşadıklarını belirterek, 2 gün ek süre istedi.

Mahkeme talebi kabul etti.



