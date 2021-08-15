Şeytana uydular!

Suna ERDEN

Lefkoşa’da, yerde buldukları ve içerisinde yaklaşık 6 bin TL nakit para olan cüzdanı polise teslim etmek yerine cebe indiren Nadir Polat ile Uğur Çamlıca, polis tarafından gözaltına alınarak mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis çavuşu Hüseyin Ergüleç , zanlılar Nadir Polat ve Uğur Çamlıca’nın 10 Ağustos 2021 tarihinde, saat 10.30 raddelerinde, Lefkoşa Yenişehir’de Atatürk Kültür Merkezi park alanı içerisinde Mağusa’da sakin O.K.Ö’nün düşürmüş olduğu siyah renk para cüzdanını bulup içerisinde bulunan 5 bin 500 TL, 40 Sterlin, 30 Euro nakit paralarla birlikte sirkat ettiklerini söyledi. Polis zanlıların 13 Ağustos tarihinde kamera görüntülerinden tespit edilerek tutuklandığını ve söz konusu para cüzdanı tasarruflarında bulunarak emare alındığını söyledi.

İkametgahı da arandı

Polis zanlı Uğur Çamlıca’ya ait ikametgâhta yapılan aramada toplam da Bin 505 TL nakit para bulunarak emare alındığını belirtti. Polis, mesele ile ilgili alınması gereken ifadeler ve aranan emare olduğunu söyleyerek, zanlıların 2 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Rauf Kürşad, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlıların 2 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.