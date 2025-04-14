Bu kadar da olmaz

Hamit ER

Ayşe kadın fasulye kilosu 200 liradan satışa sunulurken, biber türüne göre 200 ile 150 lira arasında değişen fiyatlardan alıcı bekledi. Pazarda domates 70ü salatalık 50, kabak 60 liradan satılırken, meyve gruplarında kilosu 200 lirayla en pahalı ürün formoza erik oldu. Eriği kilosu 200 lirayla üzüm takip ederken, kivi, armut 150, elma 60 liradan satışa sunuldu.

Pazar yerinde dün bazı ürünlerin fiyatı şöyleydi:

Sebzeler

Ayşe kadın fasulye:200 TL

Fasulye:200 TL

Kapya:150 TL

Dolmalık bibeber:150 TL

Acı biber:200 TL

Çarli biber:120 TL

Kolakas:100 TL

Domates:70 TL

Salatalık:50 TL

Patlıcan:70 TL

Kabak:60 TL

Patates:50 TL

Pancar:50 TL

Havuç:50 TL

Kereviz:40 TL

Kuru soğan:40 TL

Rokka:30 TL

Enginar: 25 TL (tane)

Limon:25 TL

Marul:20 TL

Taze soğan:20 TL (bağ)

Meyveler

Formoza erik: 220 TL

Üzüm.200 TL

Kivi:150 TL

Armut:150 TL

Çilek: 120 TL

Yenidünya:100 TL

Elma:60 TL

Avakado: 50 TL (tane)

Mandalin:25 TL

Portakal:25 TL



