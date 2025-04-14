Bu kadar da olmaz

Hamit ER
Ayşe kadın fasulye kilosu 200 liradan satışa sunulurken, biber türüne göre 200 ile 150 lira arasında değişen fiyatlardan alıcı bekledi. Pazarda domates 70ü salatalık 50, kabak 60 liradan satılırken, meyve gruplarında kilosu 200 lirayla en pahalı ürün formoza erik oldu. Eriği kilosu 200 lirayla üzüm takip ederken, kivi, armut 150, elma 60 liradan satışa sunuldu.
Pazar yerinde dün bazı ürünlerin fiyatı şöyleydi:
Sebzeler
Ayşe kadın fasulye:200 TL
Fasulye:200 TL
Kapya:150 TL
Dolmalık bibeber:150 TL
Acı biber:200 TL
Çarli biber:120 TL
Kolakas:100 TL
Domates:70 TL
Salatalık:50 TL
Patlıcan:70 TL
Kabak:60 TL
Patates:50 TL
Pancar:50 TL
Havuç:50 TL
Kereviz:40 TL
Kuru soğan:40 TL
Rokka:30 TL
Enginar: 25 TL (tane)
Limon:25 TL
Marul:20 TL
Taze soğan:20 TL (bağ)
Meyveler
Formoza erik: 220 TL
Üzüm.200 TL
Kivi:150 TL
Armut:150 TL
Çilek: 120 TL
Yenidünya:100 TL
Elma:60 TL
Avakado: 50 TL (tane)
Mandalin:25 TL
Portakal:25 TL
İktidarsız, liyakatsız, tek becerisi Erdogana biat olan hükümeti destekleyenlere beter olun! Bin beter olsun! Amin