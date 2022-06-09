Katkı sözü verdi

İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler, Uluslararası tanınmışlığı olan “Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Orta Doğu Batı Asya Bölge Teşkilatı” (UCLG-MEWA) komitelerinde görev yürüten belediye başkanlarıyla bir araya geldi.

Bakan Öztürkler, Belediyeler Birliği ve Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, Beyarmudu Belediye Başkanı İlker Edip ve Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü’nün, Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Orta Doğu Batı Asya Bölge Teşkilatı (UCLG-MEWA) gibi uluslararası tanınırlığı olan bir yapıda önemli komitelerinde başkan ve eş başkan olarak görev almalarının ülke açısından çok önemli ve değerli olduğuna işaret etti.

Bakan Öztürkler, Yerel Yönetimlerin uluslararası örgütlerle temaslarının geliştirilmesi, bu konuda bakanlığın çalışmalara azami katkı koyması açısından bilgi alışverişinin çok önemli olduğunu ifade ederek, “Yerel Yönetimler Müdürlüğü'müz, belediyelerimizin uluslararası çalışmaları ve atılan adımları daha aktif şekilde takip edecek, belediyelerimiz ile istişare içerisinde uluslararası statüde yürütülen projelere imkanlar dahilinde katkı koyacaktır” dedi.

Bakana ziyaretler sürüyor…

Öte yandan İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler, KKTC Toplumsal Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Nafi Ölmez ve Yönetim Kurulu’nu kabul etti.

Bakanlıktan verilen bilgiye göre, nezaket ziyareti çerçevesinde gerçekleşen görüşmede konuşan Bakan Öztürkler, STÖ'lerin güçlenmesinin demokrasinin de güçlenmesine, sosyal dayanışmanın da artmasına ciddi katkılar sağladığını ifade etti.

Dernek Başkanı Nafi Ölmez de İçişleri Bakanı Öztürkler’in kişisel olarak her zaman sivil toplum örgütlerine destek olduğunu, çağdaş bakış açısıyla ortaya koyacağı hizmetlerin takipçisi ve destekçisi olacaklarını kaydetti.

