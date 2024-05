Sıkıntılar anlatıldı

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (El-Sen), Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) heyetini kabul etti.

Açıklamaya göre, görüşmede El-Sen Başkanı Ahmet Tuğcu, KTÖS heyetine, ülkede enerji alanında yaşanan sorunlara ve “yönetim kaynaklı sıkıntılara” ilişkin bilgi verdi.

KIB-Tek’in, varoluş amacına uygun olarak topluma kesintisiz ve en ekonomik şekilde enerji verebilmesi ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşabilmesinin yolunun, siyasi hegemonyadan kurtarılmasından geçtiğini söyleyen Tuğcu, yıllardır komitede bekletilen özerklik yasasının bir an önce Meclis gündemine alınarak geçirilmesi yönündeki çağrısını yineledi.

Tuğcu, “iş bilmez atamalar aracılığıyla hükümetin ‘çiftliği’ haline dönüştürülen Kıb-Tek, bir an önce özerk bir yapıya kavuşturulmalı ve siyasi amaçlara hizmet eder bir yapı halinden, bilimsel verilerle yönetilen, insanımıza hizmet için çalışan bir yapı haline dönüştürülmelidir” dedi.

AKSA ile imzalanan Kalecik- III Sözleşmesi hakkında da KTÖS heyetini bilgilendiren Tuğcu, bu sözleşmenin yasal bazda birçok hukuksuzluk barındırdığını öne sürerek, sözleşmenin derhal iptal edilmesini istedi.

Görüşmede, toplumsal çıkarlar doğrultusunda her türlü iş birliğini güçlendirerek sürdürme konusunda hemfikir olan El-Sen ve KTÖS yetkililerinin, Kıbrıs sorununa iki kesimli, iki toplumlu bir federasyon temelinde bir çözüm bulunması amacıyla müzakere masasına bir an önce dönülmesinin gerekliliğine ilişkin ortak görüşü de yineledikleri kaydedildi.