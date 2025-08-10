Sabotaj kokuyor

Suna Erden

Güneşköy’deki trafo merkezinde Cuma sabahı meydana gelen patlama sonrasında yaşanan uzun süreli elektrik kesintileri dün de sürdü. Kesintiler yüzünden özellikle hastalar ve yaşlılar büyük sıkıntı yaşadı, hastaneye başvurularda ciddi artışların olduğu öğrenildi.

Ülkeyi her yönden feci şekilde vuran elektrik kesintileri, Güneşköy’deki trafo merkezinde meydana gelen patlamaya bağlandı.

Ancak bu kadar önemli bir yerde güvenlik kamerası ve güvenlik görevlisinin olmaması, sabotaj olasılığını daha da kuvvetlendirdi.



Uzman heyet getirilmeli

Rum Yönetimi’nin, Limasol’daki yangın sonrasında araştırma amaçlı Amerika’dan uzman heyet getirdiğine dikkat çeken vatandaşlar, Güneşköy’deki trafo patlamasını araştırmak için Türkiye’den teknik heyet getirilmesini önerdi.

Diyalog muhabirine bilgi veren bir kaynak; sadece Güneşköy’de değil, diğer trafo merkezlerinde güvenlik kamerasının bulunmadığına dikkat çekti. Aynı kaynak; 700’den fazla personeli bulunan Kıb- Tek’in trafo merkezlerinde güvenlik görevlisi bulundurmamasının da ciddi bir ihmal olduğunu kaydetti.

Bakanlar Kurulu toplanacak

Son iki günde meydana gelen elektrik kesintileri, ekonomik örgütlerin de tepkisine yol açtı. Örgütler;

hükümetin bu konuda kamuoyunu tatmin edecek bir açıklama yapmasını istiyor.

Yurt dışında bulunan Başbakan Ünal Üstel’in adaya dönmedi halinde Bakanlar Kurulu’nun bugün olağanüstü bir toplantı yapacağı belirtiliyor.

