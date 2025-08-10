Termik santral da arızalı

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek) Genel Müdürü Dalman Aydın, Güneşköy Trafo Merkezi’nde yaşanan ve ülke genelinde elektrik kesintisine neden olan arıza ile ilgili BRT’ye değerlendirmelerde bulundu. Aydın, Güneşköy Trafo Merkezi’ndeki arızanın giderildiğini ancak termik santralin birinde arızanın hala devam ettiğini ve zaman zaman kısa süreli elektrik kesintilerinin yaşandığını belirtti. Aydın, söz konusu arızanın Çarşamba gününe kadar çözümlenebileceğini söyledi. Arızanın giderilmesi için santralde soğumanın beklendiğini ifade eden Dalman Aydın, soğuma gerçekleştikten sonra ekiplerin söz konusu arızaya müdahale edebileceğini belirtti. Söz konusu arıza giderilene kadar belli saatlerde kısa süreli elektrik kesintilerinin yaşanabileceğini yineleyen Aydın, arızalarla ilgili rapor hazırlıklarının sürdüğünü ve ilerleyen günlerde kamuoyuyla paylaşılacağını açıkladı.

27 milyon dolar yatırım yapıldı

Öte yandan Aydın, önceki gece Güneşköy Trafo Merkezi’nde açıklamalarda bulundu.

Dalman, yaptığı açıklamada Kıb-Tek’e yatırım yapılmadığına dair eleştirilere yanıt verdi.

Trafo merkezlerinin rutin yıllık bakımlarının yapılmadığını belirten Dalman, kuruma yeni yatırımların da devam ettiğini kaydetti.

Dalman, trafo ve iletim merkezlerine son iki yılda yaklaşık 12 milyon dolar yatırım yapıldığını söyleyerek, “15 milyon dolarlık sözleşmeler imzalandı anlaşmaları devam ediyor. Toplam 27 milyon dolar yatırım yapılmıştır ve yatırımlar devam edecektir” bilgisini paylaştı.

