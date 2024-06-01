Cesur itiraf

Ülke ekonomisiyle ilgili yaşanan sıkıntılara değinen Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, turizmde casinoların önemine dikkat çekti. Şenkul “Biraz ters gelecek ama ne yazık ki turizmimiz casinolara muhtaçtır. Girne’de konutların önemli bir kısmını buralarda çalışanlar tutmaktadır. Gazinoları sevmeyebilirsiniz ama bunun alternatifini açıklayacaksınız” dedi.

TV 2020’de ‘Gündem Özel’ programına telefonla katılan Murat Şenkul, “Normal bir turistin konaklaması pahalı durumda… Ülkemizde kültürel-tarihsel, deniz-kum turizmi yapabilecek gerçekçi rakamlara ulaşmamız lazım” diyerek, yakın bir zamanda ziyaret ettiği Münih ve Strazburg’tan söz etti. Şenkul “İnanın oralarda marketler bizden daha ucuz. İletişim daha ucuz… Hastane ve hizmetler bize oranla devlet tarafından sağlanıyor” dedi.

Hayat pahalılığı önlenmeli

Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, ekonomide çanların çaldığını ifade etti. Şenkul, yetkililerin asgari ücrete veya maaşlara artış yaparak, hayat pahalılığını çözeceğini düşündüğünü ancak doğru yolun bu olmadığını söyledi. Şenkul, maaş artışı yerine hayat pahalılığına odaklanılması gerektiğini vurguladı.

Girne Belediyesi ve belediyeye ait şirkette toplam 650 çalışan olduğunu kaydeden Şenkul, yapılan hayat pahalılığı artışıyla bütçelerine 8.5 milyon TL ek külfet bindiğini açıkladı.

Şenkul, “Yanlış anlaşılmasın, tabi ki hayat pahalılaştığı için artış olacak ancak diğer taraftan gıda, sağlık ve birçok şeye büyük zamlar geliyor. Ülke pahalı olmaya devam ettikçe biz artış vererek sorunu çözemeyiz ve duvara toslarız” dedi.

Başkan Şenkul şöyle devam etti:

“Burayı vatan bilen herkesin alım gücü çok azaldı. Artık ekonomideki toplum gücümüzü de kaybettik. Mesela bir restorana Kıbrıslı Türkler gitmezse Rus gider, Rus gitmezse İranlı gider noktasına geldik. Yetkililer sadece maaşlara artış yaparak çözeceklerini düşünüyorlar. Ancak çözüm bu değil.

Yatırımın bollaştığı dönemde düzgün bir politika yürütülmedi.

Doğru hamleler yapılmadı, önümüzdeki aylarda sıkıntı yaşanacak.”

Ortak ses verilmeli

Pahalılıktan dolayı KKTC’nin cazibesini yitirdiğine vurgu yapan Şenkul, Girne’yi ve ülkeyi kurtaran sektörün casinolu oteller olduğunu dile getirdi.

KKTC’ye dışardan gelen insan sayısının azaldığını ifade eden Şenkul şunları dile getirdi:

“Belki bazılarına ters gelecek ama bir gerçeği söylemek istiyorum. Girne ve ülke genelinde turizmi ayakta tutacak olan casinolu otellerdir. KKTC ekonomisi casinolu otellere muhtaç durumdadır. Çünkü normal turistin bu ülkeye gelip kalması, konaklaması pek mümkün değil çünkü çok pahalı olmuştur. Birkaç Rum akaryakıt almaya geliyor onun dışında her şey pahalı, birçok sektörde daralma olmuştur.

Bu noktada gerçekleri ortaya koyup, casinolu turizmi devam ettirip, alternatif turizm yapılabilmesi için olanaklar sunmalıyız.

Mesela Stazburg ve Münih Almanya’nın en pahalı kentleri, geçenlerde oraya gitmiştim, marketler, telefon, ulaşım bizden daha ucuz.

Hastane ve vb. hizmetleri devlet sağlıyor. Biz gerçekten çok kötü bir noktaya doğru yol alıyoruz. Bunu önlemek için merkezi idare de bir çaba göstermiyor.

Birliklerin, ekonomik örgütlerin, sendikaların ses vermesi lazım yoksa çok büyük ekonomik bir çöküş yaşayacağız.

Merkezi idarenin uyarıları dikkate almasını, gerçekleri masaya yatırmasını bekliyoruz.

Mesela Girne bölgesindeki kiralık konutların yarısını casinolu otellerin çalışanları tutmaktadır. Ekonomiye katkısı büyüktür ama bazı kesimler sevmediğini söylüyor. Çözüm ve fikir üreten yok.”

Turizmin ülkenin en büyük ekonomik çarkı olduğunu dile getiren Şenkul, yetkililerin bunu dikkate alması gerektiğini kaydetti.