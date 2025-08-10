Kısa sürede yakalandı

Taşkınköy’de park halindeki araçtan 3 bin dolar çalan 49 yaşındaki Lübnan vatandaşı Khodr El Chayeb, olay mahallinin yakınındaki bir bet ofisinde yakalandı. Çevre güvenlik kameraları sayesinde kısa sürede tespit edilerek tutuklanan zanlı dün mahkemeye çıkarılarak, 3 gün ek süre alındı. Zanlının çaldığı paranın 700 dolarını bet ofisinde harcadığı, bir kısmının üzerinde, bir kısmının ise evde sakladığı açıklandı.

Duruşmada olguları aktaran polis memuru, mahkemede verdiği ifadede, zanlının 8 Ağustos saat 15.30 sıralarında, Şehit Mustafa Mehmet Sokak üzerinde T.H.’ye ait park halindeki, kapı-ları kilitsiz bırakılmış aracın sol ön yolcu koltuğunda muhafaza edilen 3 bin Amerikan Dola-rı’nı çaldığını aktardı. Polis, T.H.’nin aynı gün şikayette bulunması üzerine soruşturma başla-tıldığını söyledi. Polis, aynı gün çevredeki güvenlik kameralarının incelendiğini, zanlının suçu işlerken tespit edildiğini açıkladı. Polis, zanlının olay mahalline yakın bir bet ofisinde tespit edildiğini, yapılan üst aramasında üzerinde 100 Amerikan Doları ve 4 bin 30 Türk Lirası bu-lunduğunu söyledi.

Polis, zanlının ikametgahında mahkeme emriyle yapılan aramada, tuvalet odasındaki çöp bidonu poşeti altında 2 bin Amerikan Doları’nın ele geçirildiğini ifade etti. Polis, zanlıdan alınan gönüllü ifadede, sirkat ettiği paranın yaklaşık 700 dolarını bet ofisinde harcadığını iti-raf ettiğini kaydetti. Polis, soruşturmanın devam ettiğini, incelenmesi gereken kamera kayıt-ları bulunduğunu ve zanlının verdiği ifadenin teyit ve tekzibinin yapılması gerektiğini belirte-rek, 3 gün tutuklu kalmasını talep etti. Mahkeme, polisin talebini kabul ederek, Khodr El Cha-yeb’in soruşturma amaçlı 3 gün tutuklu kalmasına karar verdi.

