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Minikler çok eğlendi

Gönyeli-Alayköy Belediyesi Çocuk Şenliği kortej ve gösterilerle başladı

Minikler çok eğlendi
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Gönyeli-Alayköy Belediyesi’nin, Dünya Çocuk Günü etkinlikleri çerçevesinde düzenlediği Çocuk Şenliği başladı.
Verilen bilgiye göre, Çocuk Şenliği, önceki akşam Gönyeli Yalçın Park’taki kortej ve gösterilerle başladı. Dört gün sürecek Gönyeli-Alayköy Belediyesi Çocuk Şenliği açılışında konuşan Gönyeli Alayköy Belediyesi Başkanı Hüseyin Amcaoğlu, bu yıl Dünya Çocuk Günü’nde çocuklara iki park hediye etmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.
Amcaoğlu, “Geleceğimiz çocuklarımızın daha güzel ortamlarda büyümesi için çalışıyoruz. Tüm çocuklarımızın Dünya Çocuk Günü’nü kutluyorum” diye konuştu.
Amcaoğlu, görevde oldukları sürede çocukları da unutmadıklarını ifade ederek, çocuklar için çalıştıklarını söyledi.
 

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