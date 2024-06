‘Görüşme ılımlı geçti’

Başbakan Ünal Üstel ile Hayvancılar Birliği heyeti, dün yeniden bir görüşme gerçekleştirdi.

Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mustafa Naimoğulları, ithal et konusuyla ilgili Başbakan Ünal Üstel ile görüşmelerinin ılımlı geçtiğini belirtti.

Naimoğulları, “İthal et konusunda ilerleme var. Umudumuz çözüme varmak” diye konuştu.

Görüşme sonrası açıklama yapan Naimoğulları, 4 Haziran Salı günü Başbakan ile yeniden bir araya geleceklerini ifade etti.

Görüşmede başta ithal et konusu olmak üzere birçok açılımın ele alındığını ifade eden Naimoğulları, süt konusunda paritenin ocak ayında 1.65 olduğunu şimdi ise 1.48’e düşürüldüğünü de dile getirdiklerini kaydetti.

Hayvan üreticilerinin eyleminin devam ettiğini vurgulayan Naimoğulları, “Benim ağzımdan çıkmadan eylem sonlanmayacak” diye konuştu.

“Biz buraya her gün gelip eylem yapma düşüncesinde değiliz. Derdimiz çözüm bulmak” ifadelerine yer veren Naimoğulları, hükümetten anlayış ve çözüm beklediklerini dile getirdi.

Naimoğulları, 19 Haziran’dan sonraki süreçte et konusunda herhangi bir açılım olması durumunda Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği’nin de komisyonda görüşünün alınacağını belirtti.

Gelecek olan 40 ton ithal etin 19 Haziran’dan önce sadece 20 tonunun piyasaya sürülmesini talep ettiklerini ifade eden Naimoğulları, geri kalan 20 tonun da sürece yayılmasını istediklerini ifade etti.