Sosyal medyada tepki gördü

İşveren tarafının itirazını değerlendiren Asgari Ücret Saptama Komisyonu, yılın ikinci asgari ücretini brüt 33 bin 926, net 29 bin 516 TL olarak açıkladı. Böylelikle geçtiğimiz haftalarda açıklanan rakamın 120 lira aşağısı bir rakam belirlendi. Alınan karar vatandaşların tepkisine neden oldu.

İşverenlerin itirazını değerlendirmek üzere dün 12.00'de toplanan Komisyon, asgari ücrete yapılan artışı hükümet ve işverenin oylarıyla yüzde 23.50’den 22.98’e indirdi. İşçi temsilcileri oylamaya katılmadı.

Artıştaki yeni düzenlemeyle 20 Mayıs'ta açıklanan asgari ücrette, brütte 144 TL, nette ise 124 TL düşüş meydana geldi.

Asgari Ücret Saptama Komisyonu, 20 Mayıs’ta yaptığı toplantının ardından yeni asgari ücreti devlet ve işçi taraflarının onayı ile net 29 bin 640 ve brüt 34 bin 70 TL olarak duyurmuştu.

Artık diyecek bir şey yok

Asgari Ücret Saptama Komisyonu İşçi Tarafı Temsilcisi, Hür İşçi Sendikaları Federasyonu (Hür-İş) Başkanı Ahmet Serdaroğlu, asgari ücretin düşürülmesine tepki göstererek, “Artık diyecek bir şey yok. Halk takdir edecek.” şeklinde konuştu.

Düşüşün "ucuz et getirilecek olmasından kaynaklandığını" söyleyen Serdaroğlu, 120 TL için Asgari Ücret Saptama Komisyonu’nda yapılan pazarlığı eleştirdi ve bunu “insafsızlık” olarak nitelendirdi.

Serdaroğlu, tarihte ilk defa böyle bir olay yaşandığını ileri sürerek, hükümetin asgari ücretliyi ne kadar düşündüğünün görüldüğünü ifade etti ve “asgari ücretlinin cebindeki 120 TL’yi bile almaya tenezzül ediyorlar.” dedi.

Serdaroğlu, işveren tarafının itirazlarını değerlendirmek üzere toplanan Asgari Ücret Saptama Komisyonu’nda oy çokluğuyla net asgari ücrette 124 TL’ye denk gelecek düşüş yapılmasının ardından toplantıyı terk ederek, basına açıklamalarda bulundu.

Sadakamız olsun

Yaşanan gelişme sosyal medyada da günün en çok yorum yapılan konusu oldu. Vatandaşlar, sosyal medya hesaplarında tepki gösterdi. “Sadakamız olsun” ifadesini kullanan birçok vatandaş, 120 lirayla et, tavuk, balık alınmayacağını belirtti.