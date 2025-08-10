banner564

Trafik ekipleri 2 bini aşkın aracı kontrol etti, 350 sürücüye ceza yazdı

2 kişi tutuklandı

Ülke genelinde gerçekleştirilen trafik denetimlerinde 2 bin 150 araç sürücüsü kontrol edildi. Denetimler sonucunda çeşitli trafik kurallarını ihlal eden toplam 350 sürücüye rapor yazıldı, 57 araç trafikten men edildi, 2 sürücü ise tutuklandı. Rapor edilen ihlaller arasında hız sınırı ihlali ilk sırada yer aldı; 142 sürücü yasal hız sınırını aşmak suçundan ceza aldı. Alkollü araç kullanma nedeniyle 43 sürücü tespit edildi. Ayrıca, 14 sürücü seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmaktan, 12 sürücü emniyet kemeri takmamaktan, 6 sürücü sürüş esnasında cep telefonu kullanmaktan rapor edildi. Bunun yanı sıra, 3 sürücü ehliyetsiz ve sigortasız araç kullanırken, 3 motosiklet sürücüsü koruyucu başlık takmadı. Sigortasız araç kullanan 2 sürücü ve trafik levha ile işaretlerine uymayan 2 sürücü hakkında da işlem yapıldı. Trafik ışıklarına uymamak ve polisin dur emrine itaatsizlik eden birer sürücü tespit edilirken, diğer 120 sürücü ise farklı trafik ihlallerinden ceza aldı. 
 

