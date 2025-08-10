‘Bizi bitirdiler’

Güneşköy’deki trafoda meydana gelen arıza nedeniyle ülke genelinde yaşanan uzun süreli elektrik kesintileri esnafı perişan etti.

Lefkoşa’nın tarihi merkezi Arasta çarşısında faaliyet gösteren esnaf, yaşanan uzun süreli elektrik kesintilerinden dolayı büyük sıkıntı yaşadıklarını söyledi. Esnaf, bu sorunların ekonomik kayıplara yol açtığını, iş yapamamaktan dolayı mağduriyetlerinin giderek arttığını dile getirdi.

Diyalog’a konuşan esnaf,” kesintiler bize darbe indirdi, zararımız büyük”dedi.

Ne dediler…?

Ahmet Cabacaba

“Birkaç gündür bıktırdılar bizi. Kıb-Tek vatandaştan özür diledi, ama kısa süre sonra yine kesinti oldu. Böyle bir devlet olmaz. Yıllardır bu sorunu çekiyoruz, turist geliyor, sıcakta satış yapmaya çalışıyoruz. Kesintiler nedeniyle cihazlarımız, eşyalarımız bozuldu. Bunu hak etmedik. Kim zararımızı karşılayacak. Vergi almayı biliyorlar, yüksek fatura kesiyorlar ama hizmete gelince sınıfta kalıyorlar. Bu gidişle sandığa gidecek vatandaş bulamayacaklar. Herkes bıktı, yoruldu ve usandı.”

Can Erdemiş

“Kesintilerden dolayı tüm esnaf mağdur oldu. Kesinti 10 saati aştı, dondurma, baklava satıyoruz, ürünlerimiz eridi. Satış yapamadık, müşteri ağırlayamadık. Herkesin jeneratörü yok veya mazotu olmayabilir. Artık bu soruna köklü bir çözüm üretilmesi lazım. İnsanlar büyük bir mağduriyet yaşadı, yaşamaya da devam ediyor.”

Cem Malika

“Kesintilerden dolayı hizmetler aksıyor. Kesintilerden dolayı pos cihazları, internet çalışmadı, işimizi yapamadık. Ayda 75 bin TL elektrik faturası ödüyorum, ama sürekli kesintilere maruz kalıyorum. Mesela Cuma günü 10 saat kesinti oldu, iş yapamadım, zararımı kim karşılayacak. Ayrıca kesintilerden dolayı buzluklarımız bozuldu, cihazlar yandı, kim bizim zararımızı ödeyecek. Zaten kendi başımıza ayakta kalmaya çalışıyoruz, bir de yaşadığımız kesintiler sorunlarımızı ikiye katlıyor.”

Zeki Yıldırım

“Elektrik kesintilerinden çok kötü etkilendik. Bizim gibi küçük işletmeler büyük bir darbe aldı. Siftah yapmadan dükkânları kapattık. Zaten sürekli kesintilere maruz kalıyoruz. Uzun süre yaşanan kesintiler nedeniyle birçok kişi perişan oldu.”

Hatice Yorgozlu

“ Girne’den geldim, dükkanı açar açmaz kesinti oldu. İş yapamadım, geri dönmek zorunda kaldım. Benzim yaktım, 80 lira park ücreti verdim ama iş yapamadan döndüm, boşuna masraf yaptım. Esnaf zaten zor durumda bir de kesintiler bizi daha da batırıyor. Zor ayakta kalmaya çalışıyoruz, bari kesintilerle uğraşmayalım. Küçük esnaf can çekişirken, her gün zararına dükkan açarken, bir de bu sorunlar daha da bizi zora sokuyor. Bu gidişle birçok dükkan kapanacak. Ben de kapatmayı düşünüyorum.”

Özkay Öztayfur

“50 yıldır bir elektrik sorununu çözemediler. Kesinti olunca hayat felce uğradı. Döner yapamadık, satamadım, etler bozuldu, zararımı kim karşılayacak.”

Faysal Dağdelen

“Müşteri ağırlayamadık, çok kötü duruma düştük. Umarım bir daha böyle uzun kesintiler yaşamayız. Kara bir gün yaşadık, zararımız büyük. Yetkililer kesinti yaşanmaması için gerekli önlemi almalı.”