Hem eğlendiler hem öğrendiler

Her yıl Nisan ve Mayıs aylarında okul ziyaretlerine açık olan ve yoğun bir ilgi ile karşılaşan Meritta Deniz Kaplumbağaları Rehabilitasyon Merkezi, bu yılın okul ziyaret programlarını geçtiğimiz günlerde tamamladı. Çocuklara özel hem eğitici hem de eğlendirici etkinlik programları hazırlayarak okulları kabul eden Meritta Deniz Kaplumbağaları Rehabilitasyon Merkezi’ni, eğitim yılının ikinci döneminde onlarca okuldan yaklaşık bin beş yüz öğrenci ve öğretmen ziyaret etti.

Merkezin çalışmalarını yakından görme imkânı bulan ziyaretçiler, deniz kaplumbağaları hakkında bilgiler edinip eğlenerek öğrenmenin keyfini yaşadı. Merkezi ziyaret kapsamında renkli etkinliklere katılıp oyunlar oynayan çocuklar yaz tatili öncesinde unutamayacakları anılar biriktirdi.

Kara: Geleceğe umutla bakıyoruz

Doğaya karşı bilinçli ve ilgi dolu nesiller yetişmesine katkıda bulunmak adına okullarla iş birliği içinde bu ziyaret programlarını düzenlediklerini belirten Merit Otelleri Sosyal Sorumluluk Projeleri Müdürü Silem Sargın Kara, “Öğrencilerin bizlere yönelttiği soruları duydukça, onların mutluluk ve heyecanlarını gözlerinde gördükçe, geleceğe daha da umutla bakıyoruz. Çocuklar, Merkezimizi ziyaretlerinde, deniz kaplumbağalarının beslenmeleri, yaşam alanlarının temizliği ve ilk yardım müdahalelerini yakından gözlemleme imkânı buluyorlar. Bu deneyimler sonrasında belki de çocukların meslek seçimlerine dair ilk hayalleri bu anlarda kuruluyor. Öğrencilerin Merkezimizle tanışmasına vesile olan tüm eğitimcilerimize, çevre farkındalığı yüksek nesillerin yetişmesinde verdikleri emekler için gönülden teşekkür ederiz” dedi.

Kara, “Tüm çocukların eşit haklara sahip olduğu, sevinçle kutlayabileceğimiz yarınlara en kısa sürede ulaşmak umudu ile 1 Haziran Dünya Çocuk Günü’nü buruk bir şekilde kutluyoruz” şeklinde konuştu.

