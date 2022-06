Sıkıntılar konuşuldu

Bankalar Birliği, 2021 yılı olağan genel kurul toplantısını gerçekleştirdi.

Toplantıda Divan Başkanlığını Nova Bank Ltd. Genel Müdürü Bulent Berkay yaptı. Divan Başkan Yardımcılığını T.C. Ziraat Bankası A.Ş. KKTC Ülke Müdürü Hüseyin Kahraman, katipliklerini Şekerbank (Kıbrıs) Ltd. Genel Müdürü Serhan Tuğyan ve TürkBankası Ltd. Genel Müdürü Mustafa Kayahan üstlendi.

Divan Başkanı Bülent Berkay, yaptığı kısa açılış konuşmasında, bankaların her zaman sıkıntı yaşadığı icra konularında yapılan bazı hukuki girişimler hakkında bilgi ve görüş aktardıktan sonra Birlik Başkanı Olgun Önal’a, faaliyet raporunu sunmak üzere söz verdi.

Önal: Hep birlikte sahada olacağız

KKBB Başkanı Olgun Önal, ülkedeki ekonomik faaliyetlerin tekrar normale dönmeye başladığını, hacimlerin arttığını, ticari aktivitelerin hızlandığını, sahada iş insanlarınca daha fazla yatırım konuşulduğu bu normalleşme ortamında ortaya çıkacak olan yeni finansal ihtiyaçları gidermek için bankaların yine hep birlikte sahada olacağına işaret etti.

Önal, bankaların içerisinde faaliyet göstermeye çalıştığı "zorlu ortama" değinerek, "etraftaki jeopolitik riskler, savaşlar, içerdeki siyasi krizler, iyiye doğru dönüşümü sağlayacak kararları almaktan uzak hükümetler, kamunun yetersiz finansal imkanları, kamunun verimsiz iş yapma süreçleri, yeniden hortlayan enflasyon, devamlı yükselen kurlar, dolarizasyon, yükselen faizler, artan şoklar, bu şokların artan sıklıkları ve kırılganlıkları, ve ekonomik aktivitenin zayıfladığı ya da tamamen durduğu dönemlerde olumsuz etkilenen ya da ölçüsüz riskler alan kredi müşterileri" gibi faktörlerin banka bilançoları üzerinde olumsuz etki yaratacak riskler olarak kısa ve orta vadede önlerinde olacağını, bu risklerin de bankalarca yönetilmesi gerekeceğini belirtti.

Birlik Başkanı’nın konuşmasının ardından geçilen genel kurul gündeminde yer alan yönetim kurulu faaliyet raporu, 2021 yılına ait Bilanco Gelir/Gider Hesapları ile 2021 yılı Denetçiler Raporu ve 2022 Yılı Bütçe Tasarısı Genel Kurulca görüşülerek oybirliği ile onaylandı. Genel Kurul çalışmaları, dış murakıp atanması ve üye bankaların dilek ve temenniler bölümüyle tamamlandı.