510 milyon geliyor

Başbakan Ünal Üstel, İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması kapsamında, ilk etapta savunma giderleri ve turizme yönelik 510 milyon TL’nin serbest bırakılacağını duyurdu.

Başbakan Ünal Üstel, Ankara’da gerçekleştirdiği resmi temasları tamamlayarak, adaya döndü. Üstel, Ankara’daki temaslarını, Ercan Havalimanı’nda yaptığı basın toplatışında değerlendirdi.

Üstel, 2022 yılı için imzalanan İktisadi ve Mali İşbirliği Protokolü kapsamında atılacak adımlarla ülkedeki yapısal sorunlara çözüm üretme konusunda kararlılığını vurgulayarak, hedefin refah seviyesi yüksek, yatırım yapılabilir, sürdürülebilir ekonomik yapısı olan bir ülke yaratmak olduğunu söyledi.

Üstel, “Bunun için ülke olarak seferber olmalı, birlikte çalışmalı, dayanışma içerisinde olmalı ve sorunları uzlaşı ile çözmeliyiz” dedi.

Büyük bir para akışı olacak

Temaslar hakkında bilgi veren Başbakan Üstel, KKTC’nin ekonomik olarak güçlendirilmesi, yatırım ikliminin iyileştirilmesi, çocuklara refah düzeyi yüksek güzel bir ülke yaratmak için yapılacakların konuşulduğunu kaydetti.

Yıllardır yaşanılan sorunların nedeni olan yapısal sıkıntıların ortadan kaldırılması için atılacak adımların da üzerinden geçildiğini dile getiren Üstel, “Kuzey Kıbrıs olarak artık daha fazla zaman kaybına sabrımız kalmadı. Ülkede reformları yapmak zorundayız” dedi.

Üstel, Ankara’nın hükümetin bu yönde atacağı adımlara tam destek vereceğini, son ziyarette bunun bir kez daha en güçlü şekilde hissedildiğini söyledi.

Üstel, TC-KKTC arasında imzalanan İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması kapsamında, 4 milyar 250 milyon lira ödenek tahsis edildiğini, bu çerçeve ilk etapta savunma giderleri ve turizme yönelik 510 milyon TL’nin serbest bırakılacağını açıkladı.

Bunun yanında, Lefkoşa kaynaklı ihalelerin açılabilmesi için gelecek günlerde tüm blokelerin verilmesinin kararlaştırdığını duyuran Başbakan, “Sadece bu adımlar bile piyasada çok büyük bir para akışı sağlayacaktır” dedi.

Özel sektöre yönelik düşük faizli kredi

Üstel, Ankara’da açılacak ihalelere ise KKTC’li müteahhitlerin de Türkiyeli müteahhitlerle işbirliği halinde katılabilmesinin önünün açılması yönünde gelecek süreçte tarafların Ankara’da bir araya gelerek çalışma yapmasının kararlaştırıldığını belirtti.

Üstel, özellikle özel sektöre yönelik düşük faizli kredi imkanlarının sağlanması da dahil iş dünyasının ve bakanlıkların taleplerini de içeren dosyanın Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı’na sunulduğunu, söz konusu taleplerimizin kısa süre içerisinde değerlendirileceğinin taraflarına aktarıldığını kaydetti.

2 elektrik santrali gönderilecek

Yaşanan enerji sorununu çözmek için 40 milyon dolar değerinde 2 mobil treyler elektrik santralinin Anavatan Türkiye tarafından KKTC’ye gönderileceğini ifade eden Üstel, kablo ile Türkiye’den ülkeye elektrik getirilmesi konusunun detaylı bir şekilde ele alındığını, bu süreçte bazı adımlar atılacağını söyledi.

Sağlıkta da bu dönemde önemli yatırımlara imza atacaklarını söyleyen Üstel, Lefkoşa’ya yapılacak 500 yataklı tam donanımlı, çağdaş yeni bir hastane için bu ay içerisinde ihaleye çıkılmasının kararlaştırıldığını bildirdi.

Üstel, genel sağlık sigortası sisteminin de hızlı şekilde hayata geçirilebilmesi için adımlar atılacağını kaydetti.

Gençlere ve spora yönelik adımlar atılacak

Ziyaretin en önemli kazanımlarından birinin gençlere ve spora yönelik olduğunu, bu sabah TC ve KKTC hükümetleri arasında gençlik ve spor alanında işbirliği protokolünü imzalandığını söyleyerek, içeriği hakkında bilgi şu şekilde ifade etti:

“Spor tesislerinin etüd, proje, yapım, bakım ve onarım işlerinin gerçekleştirilmesi, Çetinkaya Taksim Futbol Sahası’nın yeniden yapılması, Girne Boğazköy Boğaz 74 ve Gazimağusa Güvercinlik köyü futbol sahalarının, tribün ve soyunma odalarının yapılması ve Lefkoşa Yılmazköy Futbol sahasına soyunma odası yapılması.”

Üstel, atılacak adımların belirlenmesi ve sürecin hızlandırılması için gelecek hafta iki ülke teknik heyetlerinin bir araya geleceğini kaydetti.