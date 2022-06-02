Tüketici travma yaşıyor

Tüketiciler Derneği Genel Başkanı Hasan Y. Işık, dün, Amcaoğlu’na yaptığı ziyarette, dernek tarafından sunulan yazılı taleplere ilişkin açıklamada bulundu.

Işık, “Son aylarda, KKTC’de koronavirüs salgınının ve küresel döviz kurlarının körüklediği enflasyonun tüketicilere vahim piyasa travması yaşatmakta olduğunu, bunun hükümetin tek başına üstesinden gelebileceği bir sorun olmadığını” belirtti.

“Piyasada yaşanmakta olan fiyat anarşisinin yalın bir market denetimi ile önlenmesinin mümkün olamayacağını, köklü önlemlerin alınmasını öngören reformların acil olarak Meclis’te görüşülmesi ve çözüm bulunması” gerektiğini vurgulayan Işık, derneğin hükümet ve muhalefete iş birliği çağrısı yaptığını, Meclisi göreve davet ettiğini söyledi.

Işık, tüketicilerin sorunlarının çözümlenmesine ilişkin yazılı taleplerini Bakan’a ilettiklerini ve iş birliği içerisinde çalışmaya hazır olduklarını ifade ettiklerini kaydetti.

Taleplerde neler var?

Derneğinin sunduğu yazılı talepler şöyle:

“Derneğimizin bizzat çıkarılmasını sağladığı Tüketicileri Koruma Yasası, Ürün Güvenliği Yasası, Rekabet Yasası ile piyasa denetimi ve tüketici şikayetlerinin çözümlenmesinde derneğimiz ile bakanlığınız arasında yapılacak bir ‘İşbirliği Protokolü’ kapsamında çalışmaları başlatılmalı; Tüketicileri Koruma Yasası altında yürürlüğe giren tüzüklerin öngördüğü uygulama ve çalışmalar eksiksiz ve aksatılmadan yapılmalı; ‘Tüketici Konseyi’nin ‘Reklam Kurulunun’ toplanması ve ‘Mal ve Hizmetler Hakem Heyeti’nin toplantıları haftada bir yerine ikiye çıkarılmalı; Tüketici çalıştayının Bakanlığın koordinasyonunda veya Derneğimizin organizasyonunda yıl içerisinde ‘Tüketici Hakları ve Ekonomi’ konularında ‘Tüketici Çalıştayı’ yapılmalı; Piyasada yaşanan enflasyon ortamında “Fahiş Fiyat ve Fırsatçılığa” fırsat vermemek için Rekabet Yasası ile Mal ve Hizmetler Denetim Yasası’nın etkinlikle uygulanmalı; Hal Yasasının çıkarılması ve uygulanmalı; İkinci el oto ithalatı ve satışlarını denetim altında alacak mevzuatın Türkiye’dekine muadil olarak yürürlüğe konmalı; Yoğunlaşan tüketici şikayetlerinde derneğimize lokal temini, Güney Kıbrıs’ta ve AB’de olduğu gibi her yıl bütçeden ödenek sağlanmalı; “Tüketicileri Koruma Dairesi” oluşturulması, bu amaçla teşkilat yasası ve kadroların hizmet şemalarının ilgili komitelerde hazırlanmalı; tüketici örgütleri yönetim kadrolarında çalışma yapan kamu personeline öncelik sağlanmak suretiyle bu konudaki çalışmaların teşvik edilmeli"



Güncelleme Tarihi: 02 Haziran 2022, 10:14