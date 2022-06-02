Yürürlükte 6 ay kalacak

İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler katıldığı bir televizyon programında, devlet gelirlerinin artırılması, kayıtlılığın artması amacıyla düzenlenen Taşınmaz Mal Edinme ve Uzun Vadeli Kiralama (Yabancılar) (Geçici Kurallar) Yasa Tasarısı’nın 6 ay süre ile sınırlı tutulacağını belirtti.

Bakan Öztürkler, “KKTC’de mal edinmek isteyen yabancı uyruklu vatandaşların hakları 1’dir. Biz yaptığımız geçici düzenlemede bunu 4 olarak düzenliyoruz. Geçici bir yasadır ve yürürlükte 6 ay kalacaktır, yeni yasada 6 ay içerisinde devir işlemi gerçekleştirmekle ilgili de bir şart koyuyoruz” ifadelerini kullandı.

Yurttaşlıkta şeffaf süreç…

Yurttaşlık konusunda yasal hakları olan, sosyo-ekonomik entegrasyonunu tamamlamış, vatandaşlık hakkına sahip olan kişilerin şeffaf başvuru süreçleri sonunda haklarının teslim edileceğini ifade eden Öztürkler, “Bizim bakanlığımıza bağlı muhaceret dairesinde sıkıntılar olduğunu kabul etmeliyiz, İçişleri Bakanlığımızın teknoloji ile çok daha iç içe olması gerektiğini düşünüyorum” dedi.

Öztürkler, başvurularla ilgili olarak kurumsal ve teknolojik yapıyla ilgili ciddi çalışmaları olacağını belirtti.

Belediyelerin gelirlerinin artırılması, sürdürülebilir mali yapılara kavuşmaları, imar planlarında daha çok söz sahibi olmaları gibi önemli hususların düzenlendiğini kaydeden Öztürkler, son yıllarda Covid-19 ile birlikte sıkıntıların daha da arttığını, bu gibi hususlarda hızlıca reforma ihtiyaç olduğunu belirtti.

Anavatan hep destek oldu

Öztürkler, “Anavatan Türkiye ile olan ilişkilerimizi bozmamak, sağlıklı bir şekilde yürütmekle ilgili görevlerimiz var, gerek bürokrat olarak gerek teknokrat olarak mali-iktisadi işbirliği protokolleri olsun birçok toplantıda yer aldım ve çalıştım. Tüm toplantılarımızda samimi, doğru ve temele dayanan projelerimizi ortaya koyduğumuzda hep destek gördük” dedi.

