Cumhuriyet Meclisi, İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi dün UBP Milletvekili Komite Başkanı Özdemir Berova başkanlığında toplandı.

Açıklamaya göre, komite, gündeminde bulunan “Özel Gereksinimli Bireylerin Eğitimi Yasa Tasarısı”nı ele aldı.

Tasarının genel görüşmesi gerçekleştirildi, komite, tasarıyla ilgili çalışmalarına bir sonraki toplantısında devam edecek.

Komite toplantısına davetli olarak, Milli Eğitim Bakanlığı, Başsavcılık, Personel Dairesi, Gazimağusa Özel Eğitim ve İş Eğitim Okulu, KTÖS, KTOEÖS, Kıbrıs Türk Görmezler Derneği, Kıbrıs Türk Zihinsel Engelliler Derneği, Engelli Aileleri Dayanışma Derneği, KKTC Engelliler Dayanışma Derneği, Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneği, Özel Eğitim Vakfı (ÖZEV), Kıbrıs İşitme ve Konuşma Engelliler Vakfı(KİKEV), Engelsiz Yaşamı Destekleme Derneği, Ela Özel Eğitim Merkezi’nden yetkililer katılarak görüş ve önerilerde bulundu.

UBP Milletvekili Özdemir Berova Başkanlığında toplanan İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi toplantısına, Komite Başkan Vekili CTP Milletvekili Filiz Besim, Komite üyeleri CTP Milletvekili Devrim Barçın, UBP Milletvekilleri Ahmet Savaşan ve Emrah Yeşilırmak katıldı.