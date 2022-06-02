Rapor çıkmadı

Lefkoşa’nın Surlariçi bölgesinde faaliyet gösteren Lapis Kuyumculuk isimli iş yerine düzenlenen silahlı saldırı olayı ile ilgili tutuklanan Bilal İçin hakkındaki soruşturma sürüyor.

Silahlı saldırının ardından iş yeri sahibine gönderilen tehdit mesajının atıldığı GSM hattının sahibi olan zanlı dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Soruşturma kapsamında 9 Mayıs tarihinden beri tutuklu bulunan zanlının, şizofren hastası olduğuna dair iddiaların araştırıldığı, doktor raporunun henüz çıkmadığı belirtilerek, 2 gün ek süre istendi

Ayrıca zanlının telefonunda tespit edilen görüşme kayıtlarıyla ilgili de inceleme yapıldığı açıklandı.

Oğlunun dolandırdığı parayı vermiyorsun

Soruşturmayı yapan polis, Lefkoşa'da faaliyet gösteren Lapis Kuyumculuk isimli işletmeye 22 Nisan 2022 tarihinde saat 05.00 sıralarında silahlı saldırı düzenlendiğini anımsattı.

Polis, olay günü iş yeri sahibine “Oğlunun dolandırdığı parayı vermiyorsun. Aklın varsa öde yoksa bu sefer dükkânına değil kafana sıkılacak” içerikli mesaj atıldığını açıkladı.

Polis memuru, yapılan araştırma sonucu mesajın atıldığı GSM hattının zanlının kullanımında bulunduğunu belirlediklerini ifade etti.

Tutukluluk süresi 20 günü aştı

Polis memuru, yapılan tespit üzerine zanlı Bilal İçin’in aranan şahıs ilan edildiğini, 9 Mayıs 2022 tarihinde Ercan Havalimanı’ndan giriş yaptığı esnada tutuklandığını söyledi. Zanlı Bilal İçin’in 10, 14 ve 26 Mayıs tarihlerinde mahkemeye çıkarılarak hakkında toplam 21 gün tutukluluk emri alındığını anımsattı.

Polis, zanlının telefonundaki görüşmelerle ilgili incelemenin sürdüğünü, görüşme yaptığı numaralar ile ilgili telefon dökümlerinin beklendiğini anlattı.

Polis memuru, mesele ile ilgili olarak zanlı Bilal İçin’in telefonu üzerinde halen inceleme devam etmekte olup bahse konu numaralar ile ilgili telefon dökümlerinin beklendiğini anlattı.

Polis, zanlının yüzde 80 şizofren hastası olduğuna dair iddialar olduğunu, doktor kontrolünden geçirildiğini ancak gerekli raporun henüz temin edilemediğini söyledi. Polis, beklenmekte olan doktor raporu olduğunu ifade ederek, bu aşamada zanlının 2 gün daha poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme, hakkında soruşturma yürütülen zanlı Bilal İçin’in 2 gün daha tutuklu kalmasına emir verdi.