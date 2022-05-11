Önlem alınmalı

Hüseyin ÇİÇEK

Ülkenin 2'inci büyük devlet hastanesi olan ve daha birkaç gün önce cam çatısı çöken Gazimağusa Devlet Hastanesi’nin dış cephe duvarlarında çatlaklar oluştu.

2008 yılında hizmete giren ve son 14 yıldır yenilenmeyen hastanenin içiyle dışıyla elden geçirilmesi gerekiyor.

Diyalog’a bilgi veren hastane yönetimi, 2008 yılında faaliyete giren hastane binasının o tarihten beri yenilenmediğini ifade etti. Geçtiğimiz Cuma günü hastanenin poliklinik servisinin cam çatısının çöktüğünü belirten yetkililer, “Binanın elden geçirilmesi gerekiyor. 14 yıldır bakım yapılmadı. Geçtiğimiz gün çatısı çöktü. Ayrıca hastanede bulunan toplam 8 tane cam çatının da yenilenmesi gerekiyor” dedi. Yetkililer, binada oluşan çatlakların da endişeye yol açtığını ifade ederek, “En kısa zamanda bakım yapılmazsa istenmeyen olaylar yaşanabilir” şeklinde konuştu.

Çatı çökmüştü

Gazimağusa Devlet Hastanesi’nin poliklinik servisinin cam çatısını çevreleyen mermer taşlar dökülmüştü. Sabah 08.00-12.00 saatleri arasında hizmet veren polikliniğin bekleme salonunun çatısı saat 15.00 sıralarında çökmüş, kopan mermer parçaları yere düşmüştü. Mesai saati olmamasından dolayı olayda yaralanma olmamıştı.



