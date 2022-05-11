Gözler bu toplantıda

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Parti Meclisi, bugün saat 15.00’te toplanacak. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın önceki gün hükümeti kurma görevini UBP Milletvekili Ünal Üstel’e vermesinin ardından toplanacak Parti Meclisi’nin gündeminde “hükümetin kurulması” var.

UBP Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu’ndan alınan bilgiye göre toplantı, Yakın Doğu Üniversitesi Büyük Kütüphane Prof.Dr.Ümit Hassan Cumhuriyet Salonu’nda yapılacak.

Neler yaşandı

Başbakan ve UBP Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu 21 Şubat 2022’de ise UBP-DP-YDP hükümetini kurmuş, 59 dün süren UBP-DP-YDP hükümetinin istifasını 20 Nisan’da Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a sunmuştu.

22 Nisan’da Cumhurbaşkanı’ndan hükümeti kurma görevini yeniden alan Sucuoğlu, yeni kabineyi 25 Nisan’da Cumhurbaşkanı’na sunmuş, aynı gün Meclis Genel Kurulu’nda Bakanlar Kurulu listesi ve hükümet programı okunmuştu. Meclis 28 Nisan’da ise hükümet programını görüşmek üzere toplanmıştı.

Meclis’in 30 Nisan’da UBP-DP-YDP koalisyon hükümetinin güven oylaması için olağanüstü toplanması beklenirken, 29 Nisan’da hükümet ortakları DP ile YDP, hazırladıkları “100 günlük eylem planına” UBP’nin imza koymadığı gerekçesiyle hükümete güvenoyu vermeyeceğini açıklamış, ertesi gün ise Faiz Sucuoğlu, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a hükümetin istifasını sunmuştu.

5 ve 6 Mayıs tarihlerinde, yeni hükümetin oluşumuyla ilgili Meclis’te temsil edilen siyasi parti yetkilileriyle görüşen Cumhurbaşkanı, dün UBP Girne Milletvekili Ünal Üstel’e hükümeti kurma görevini vermişti.