Sürücü cezaevine gönderildi

Hüseyin ÇİÇEK

Dörtyol ile Beyarmudu arasında meydana gelen trafik kazası sonucu ağır yaralanan Shah Zaib Hassan ile Afzal Ahmed’in durumu iyiye gidiyor. Vücutlarında çoklu kırık oluşan ve akciğerinde kanama olan Shah Zaib Hassan ile Afzal Ahmed’in tedaviye olumlu yanıt verdiği, hayati tahliyeyi atlattığı açıklandı. Kazanın ardından tutuklanan sürücü Malik Nadeem Awan ise dün teminat talebiyle mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru, 4 Mayıs 2022 tarihinde, saat 14.30 sıralarında, Türkmenköy-Dörtyol anayolu üzerinde, zanlı Malik Nadeem Awan’ın, yönetimindeki KC 285 plakalı araç ile Dörtyol köyü istikametine doğru seyrettiği sırada dikkatsizliği sonucu, direksiyon hâkimiyetini kaybederek yolun solundan çıkıp bir takla attıktan sonra, yaklaşık 3 metre derinliğindeki dere yatağına aracının sol yan kısmı ile çarptığını ve kaza sonucunda Sbah Zaib Hassan ve Afzal Ahmed’in ağır yaralandığını anımsattı.

Polis, kaza sonucu Hassan Ali’nin Gazimağusa Devlet Hastanesinde, Afzal Ahmed ile Shah Zaib Hassan’ın ise Lefkoşa Devlet Hastanesinde tedavi altına alındığını belirtti. Polis kaza nedeniyle Afzal Ahmed’in vücudunda çoklu kırık ve akciğerde kanaması , Shah Zaib Hassan’ın ise vücudunda çoklu kırık oluştuğunu, iç kanama geçirdiğini ve beyninde hasar oluştuğunu belirtti.

Polis, ağır yaralar alan Shah Zaib Hassan ile Afzal Ahmed’in tedaviye olumlu yanıt vermeye başladığını, hayati tehlikeyi atlattıklarını söyledi. Polis memuru kazanın ardından tutuklanan sürücü hakkındaki soruşturmanın tamamlandığını belirterek, tutuklu yargılanmasını talep etti. Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Gündüz, zanlının 2 ayı geçmemek şartı ile Merkezi Cezaevi’ne gönderilmesine emir verdi.