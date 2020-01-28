Kuzey Kıbrıs Türk Kızılay Derneği Başkanı Esat Altay, yaşanan depremden dolayı duydukları üzüntüyü dile getirerek, Türkiye’nin yanında olduklarını belirtmek amacıyla yardım kampanyası başlattıklarını söyledi.

Kampanyaya yoğun ilgi olduğunu, bu çalışmaları sürdürerek toplanan bağışları da en iyi şekilde yerine ulaştıracaklarını söyledi.

Başbakan Ersin Tatar, başlatılan yardım kampanyası hakkında Kuzey Kıbrıs Türk Kızılay Derneği Başkanı Esat Altay’dan bili aldı.

BRT’de “Haydi KKTC! İyilik #Sensiz Olmaz” sloganıyla düzenlenecek kampanya, Elazığ ve Malatya’daki depremzedelerin yaralarını sarmaya katkıda bulunmayı amaçlıyor.

Yarın saat 20.00’de BRT ve Kuzey Kıbrıs Türk Kızılay Derneği iş birliğiyle gerçekleştirilecek yardım kampanyası BRT’den canlı yayınlanacak.

Kampanya çerçevesinde her iki GSM operatöründen 4142’ye BAĞIŞ yazıp kısa mesaj (SMS) göndererek depremzedeler için 10 TL’lik destekte bulunulabiliyor.

Ayrıca, Ziraat Bankası, Türkiye İş Bankası ve Creditwest Bank’taki Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı hesaplarına da bağış yapılabiliyor.

Banka Hesap numaraları

Ziraat Bankası

Hesap Adı: KKTC Türk Kılayı Derneği ( Elazığ Deprem Bağış Hesabı)

Şube : Lefkoşa

Hesap No : 87678591

İban / Uban : TR 6400 0100 0860 8767 8591 5008



Türkiye İş Bankası- KKTC Türk Kızılayı Derneği

Şube: Lefkoşa

Hesap No: 6818-0178622

İban /Uban : TR28 0006 4000 0016 8180 1786 22

Creditwest Bank LTD - Kuzey Kıbrıs Türk Kızılay

Şube : Merkez

Hesap No : 100088368

İban /Uban : CT 96136094150000000100088368



LTB’den Elazığ için yardım kampanyası

Öte yandan Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB), deprem felaketi yaşayan Elazığ için yardım kampanyası başlattı.

LTB’den yapılan açıklamaya göre, yardım kampanyası çerçevesinde, kişi ve kurumlar tarafından, bölgeye gönderilmek üzere battaniye, mont, atkı, eldiven, bere türünde kışlık ürünler teslim edilmeye başlandı.

Filo Denizcilik ve Çağrı Kargo’nun ulaşımını ücretsiz sağlayacağı yardımlar, LTB’de zemin katta bulunan halkla İlişkiler noktasının yanı sıra, LTB 50. Yıl Fidanlığı, Haspolat ve Hamitköy Şubelerine bırakılabiliyor.

Açıklamada, Elazığ’da zorlu kış şartları altında zor durumda kalan kişilere bu türde yardım yapmak isteyenlerin 29 Ocak Çarşamba gününe kadar LTB tarafından belirlenen ilgili noktalara teslimde bulunabileceği belirtildi.