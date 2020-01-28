Kuzey Kıbrıs Türk Kızılay Derneği Başkanı Esat Altay, yaşanan depremden dolayı duydukları üzüntüyü dile getirerek, Türkiye’nin yanında olduklarını belirtmek amacıyla yardım kampanyası başlattıklarını söyledi.
Kampanyaya yoğun ilgi olduğunu, bu çalışmaları sürdürerek toplanan bağışları da en iyi şekilde yerine ulaştıracaklarını söyledi.
Başbakan Ersin Tatar, başlatılan yardım kampanyası hakkında Kuzey Kıbrıs Türk Kızılay Derneği Başkanı Esat Altay’dan bili aldı.
BRT’de “Haydi KKTC! İyilik #Sensiz Olmaz” sloganıyla düzenlenecek kampanya, Elazığ ve Malatya’daki depremzedelerin yaralarını sarmaya katkıda bulunmayı amaçlıyor.
Yarın saat 20.00’de BRT ve Kuzey Kıbrıs Türk Kızılay Derneği iş birliğiyle gerçekleştirilecek yardım kampanyası BRT’den canlı yayınlanacak.
Kampanya çerçevesinde her iki GSM operatöründen 4142’ye BAĞIŞ yazıp kısa mesaj (SMS) göndererek depremzedeler için 10 TL’lik destekte bulunulabiliyor.
Ayrıca, Ziraat Bankası, Türkiye İş Bankası ve Creditwest Bank’taki Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı hesaplarına da bağış yapılabiliyor.
Banka Hesap numaraları
Ziraat Bankası
Hesap Adı: KKTC Türk Kılayı Derneği ( Elazığ Deprem Bağış Hesabı)
Şube : Lefkoşa
Hesap No : 87678591
İban / Uban : TR 6400 0100 0860 8767 8591 5008
Türkiye İş Bankası- KKTC Türk Kızılayı Derneği
Şube: Lefkoşa
Hesap No: 6818-0178622
İban /Uban : TR28 0006 4000 0016 8180 1786 22
Creditwest Bank LTD - Kuzey Kıbrıs Türk Kızılay
Şube : Merkez
Hesap No : 100088368
İban /Uban : CT 96136094150000000100088368
LTB’den Elazığ için yardım kampanyası
Öte yandan Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB), deprem felaketi yaşayan Elazığ için yardım kampanyası başlattı.
LTB’den yapılan açıklamaya göre, yardım kampanyası çerçevesinde, kişi ve kurumlar tarafından, bölgeye gönderilmek üzere battaniye, mont, atkı, eldiven, bere türünde kışlık ürünler teslim edilmeye başlandı.
Filo Denizcilik ve Çağrı Kargo’nun ulaşımını ücretsiz sağlayacağı yardımlar, LTB’de zemin katta bulunan halkla İlişkiler noktasının yanı sıra, LTB 50. Yıl Fidanlığı, Haspolat ve Hamitköy Şubelerine bırakılabiliyor.
Açıklamada, Elazığ’da zorlu kış şartları altında zor durumda kalan kişilere bu türde yardım yapmak isteyenlerin 29 Ocak Çarşamba gününe kadar LTB tarafından belirlenen ilgili noktalara teslimde bulunabileceği belirtildi.
- [ ] Ozlem ozogmen boyaci salihhin HIRSIZ ex geliniii mustafa boyacinin ex avradiiii -
- [ ] OZANDAC EROLUN KIZI %5 GULSUN EROL CITCI ESTEP HIRSIZ boyacinin hortumlanan paranin muhasebecisi - kktc de bu kadar mal okuz salak hayasiz serefsiz oldugunuz surece bizde bakin "İsviçre'deymiş gibi yaşayıp Amerika'daymışız gibi harcıyoruz boyleee polis subayligi benim tosun oglumu durduramaz arayamaz her turlu yasakli mali kisiyi parayi tasiriz ayni rahmetli abim gibi(kokain - smuggling) boyleee
- [ ] Kanun belrleyiciler bize dava acamaz dokunamazlar tipki salih boyaci hapisanede yatirtmadigimiz gibi boyleeeee
- [ ] biz devletin butun kurumlarini kole olarak kullaniriz ailecek muge- mine- tosuncuk- mahrancik-mustafacik-ozlemcik ozogmen- tosun oglumun gayin babasi avradi anasi butun bakanliklarda odeme yapmayik ustune mal mulk calar talan ederik.Boyleeee
- [ ] Sana aliene hangi serefsiz hayasiz vatan haini hizmet eder boyleeee
- [ ] Yani burasi bizzim cifligimizdir dersin boyleeeee Serdar denktas efendi senin baban bu ulkede calisti maasini aldi. ahamda tam boyleeeee
- [ ] Burasi krallik degil yavru kus gercek mucahit de rahmetli DR,FAZIL KUCUKTUR. Allah rahmet eylesin mekani cennet olsun onla beraber sehitlerimize de. aham da tam bir saygi. boyleee
- [ ] Sen ve eniklerin avradin burun bokusunuz insanligin yuzkarasi gelmis gecmis insanligin kktc nin tc nin basina bela olmus bi pisliksiniz ve caldiginiz talan ettiginiz fonlayip hortumladiginiz mallari kocanlari devletimize ve sahislara faiziyle iade edeceksiniz. tam da booyyyleeeee
- [ ] 90 yasinda dede The Ralph V. Estep Firm 508 Main St, Wilmington, DE 19804, usa serdar denktas muge boyaci denktas muhasebicisi basinada gulsun erol-citci-estep oturtmus bu serefsizler. boyleeeee
- [ ] Susaan konusmam desene dutarim kendimi kalleciyim boynum donmuyor turbunlere oynuyorum etik buskivusu way beeee bi konus laaa kus beyninle millete devlete dombalak mi attiracani zannettin sen laaan. lavuuukkk zoytari paralari malaria getirecen ucarin kacarin yok boyleeee
- [ ] Hele bide kredi kartlari var bunlarin ellerinde numaralari ayni yere gider bide baksan ceplerinde garsona verecek paralari yok boyleeeeeee arkasi yarin kocan
- [ ] mugecim seni hasretle kucakliyorum canim serdarcik yurtdisinda millete dombalakmi attirin ozgurgunu kurtaracak misin vay beee serdar denktas hortumu anlatir bak yedigin boklari tek tek siralar sonra.