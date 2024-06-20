Sırtından vurdu

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da dün sabah saatlerinde, Yakup Enes Karagöz isimli 27yaşındaki öğrenci, başka bir genci sokak ortasında defalarca bıçakladı.

Bıçaklanan M.A.T.(E-21) isimli genç kendi imkanlarıyla hastaeye giderken, soruşturma başlatan polis, Yakup Enes Karagöz’ü kısa sürede gözaltına alarak dün nöbetçi mahkemeye çıkardı.

Duruşmada olayın çıkış nedeninin henüz belli olmadığı açıklandı. Soruşturma kapsamında çevre güvenlik kamerası görüntülerinin inceleneceği vurgulandı.

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru Salih Fidan Ersan, olayın19 Haziran 2024 tarihinde saat 04.00 sıralarında, Gazimağusa’da 2. Selim Caddesi üzerinde meydana geldiğini söyledi. Polis memuru, zanlının aralarında çıkan tartışma esnasında, M.A.T’yi tasarrufunda kanunsuz olarak bulundurduğu 20 santim uzunluğundaki bıçakla sırtından ve bacağından yaraladığını belirtti.

Olayda yaralanan M.A.T.’nın kendi imkanlarıyla gittiği Gazimağusa Devlet Hastanesinde yapılan tedavisinin ardından Cerrahi Servisinde müşahede altına alındığını kaydeden Salih Fidan Ersan, akabinde durumun polise bildirildiğini kaydetti.

Polis memuru, başlatılan soruşturma neticesinde zanlı Yakup Enes Karagöz’ün tespit edildiğini aktardı.

Olayın nedeni belli değil

Olayda kullanılan bıçağın emare alındığını kaydeden polis, Yakup Enes Karagöz’ün suçunu itiraf ettiğini bildirdi.

Soruşturmanın yeni başladığını kaydeden polis, alınacak ifadeler olduğunu, çevre güvenlik kamerası görüntülerini inceleyeceklerini söyledi. Polis memuru, olayın çıkış nedeninin henüz belli olmadığını, bu yönde de araştırma yapacaklarını dile getirdi. Polis memuru, yürütülecek soruşturma aşamasında zanlının ilk etapta 2 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Aktarılan olguları değerlendiren mahkeme, hakkında “yaralama ve kanunsuz bıçak taşıma” suçlarından soruşturma yürütülen zanlının 2 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.